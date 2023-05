Bayer Leverkusen-Roma, doppio infortunio ufficiale e stagione già finita

Bayer Leverkusen- Roma, gli infortuni non lasciano pace alla squadra: doppio stop e la stagione purtroppo è già finita anche per loro

È una Roma che in campo rispecchia a pieno il carattere del suo allenatore. Una squadra che combatte, che suda, e che da tutto per oltre novanta minuti, questa è la mentalità che José Mourinho è riuscito ad infondere in ogni calciatore che entra in campo.

È proprio grazie a questo senso di abnegazione che i ragazzi sono riusciti a strappare una difficilissima vittoria contro un Bayer Leverkusen che si è reso pericoloso sin dai primi minuti di gioco. Non era facile, e non sarebbe stato facile neanche con la rosa al completo, vista l’importanza della posta in gioco, ma a rendere tutto ancora più complicato ci hanno pensato gli infortuni.

Infortuni che rischiano purtroppo di compromettere quanto di buono fatto finora da Pellegrini e compagni, soprattutto in campionato, dove le fatiche del doppio impegno in Europa hanno cominciato a farsi sentire, a discapito purtroppo dei risultati. In vista della gara di ritorno in Germania ci saranno altri due forfait, per loro infatti la stagione è già finita ed il mister deve correre ai ripari.

Bayer Leverkusen- Roma, saltano la sfida di ritorno: per loro la stagione è già finita

La gara di ritorno in Germania, almeno fino a questo momento, è senza alcun dubbio la partita più importante della stagione. Da entrambe le parti i due allenatori devono fare i conti con i tanti infortuni che stanno attanagliando la squadra. Già durante il match di andata nelle fila giallorosse figuravano assenze importanti del calibro di Smalling, Dybala e Wijnaldum, con il difensore in forte dubbio anche per il ritorno.

L’argentino e l’olandese potrebbero partire titolari tra 6 giorni, tuttavia le loro condizioni sono da valutare, mentre Mourinho non è sembrato ottimista per quanto riguarda il difensore inglese.

Nelle fila del Leverkusen la situazione non è migliore. I tedeschi infatti hanno già dovuto rinunciare all’ex Patrick Shick per un problema agli adduttori, al quale si aggiungono altri due infortunati dopo la partita di ieri all’Olimpico. Lo stesso Bayer ha rilasciato un comunicato sul proprio sito ufficiale che parla degli infortuni di Odilon Kassounou e Robert Andrich:

“Kossounou ha riportato un infortunio muscolare alla coscia destra durante la semifinale di andata di UEFA Europa League persa per 1-0 giovedì sera contro l’AS Roma. Andrich ha riportato una frattura al metatarso sinistro nelle fasi finali della partita allo Stadio Olimpico. Questo il risultato delle visite mediche dei due professionisti del Werkself venerdì, subito dopo il volo di ritorno da Roma alla Germania.”