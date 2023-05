Calciomercato Roma, futuro Mourinho: lo staff di Mendes è a Trigoria

Calciomercato Roma, gli intermediari di José Mourinho oggi a Trigoria per discutere il futuro del tecnico portoghese

Da quando José Mourinho siede sulla panchina della Roma abbiamo assistito senza alcun dubbio ad una crescita della rosa, soprattutto a livello di mentalità. È anche grazie a lui se campioni del calibro di Paulo Dybala e Gini Wijnaldum hanno deciso di sposare la causa giallorossa, ed è anche merito suo se la Roma è tornata ad alzare un trofeo dopo oltre dieci anni.

La Conference potrebbe sembrare una coppa minore, ma per arrivare fino in fondo serve carattere, ma soprattutto una mentalità che lo Special One sa dare ai suoi calciatori. La Fiorentina potrebbe imparare questa lezione a sue spese, come si è visto nella partita di ieri sera contro il Basilea, dove la Viola si è fatta rimontare dalla squadra svizzera.

Calciomercato Roma, incontro per il futuro di Mourinho con lo staff di Mendes

José Mourinho è senza dubbio uno dei migliori manager al mondo. Il suo palmares parla al posto suo, con oltre 25 trofei conquistati è infatti tra i più vincenti allenatori della storia. Con la Roma ha vinto al primo anno, e l’ottimo lavoro svolto ha attirato le attenzioni dei grandi club europei, in particolare Chelsea e Psg. Oltre che delle nazionali: a gennaio c’era stata quella portoghese, e c’è sempre il Brasile senza ct.

Un ritorno a Londra appare improbabile, soprattutto perché i Blues potrebbero aver trovato in Mauricio Pochettino l’allenatore giusto per guidare la squadra il prossimo anno. Il Psg invece è ancora alla ricerca dell’uomo giusto con cui rilanciare i propri sogni di gloria, dopo che in estate potrebbero esserci i clamorosi addii di Neymar e Messi.

Ecco perché la Roma sta cercando di tutelarsi, capendo cosa vorrebbe fare lo Special One nella prossima stagione. Oggi intato a Trigoria sono arrivati gli intermediari di Jorge Mendes, rappresentante di José Mourinho, per discutere dell’interesse dei top club nei confronti dell’attuale allenatore della Roma.

A riportare la notizia è stato il “Corriere Dello Sport”, che parla di un incontro avvenuto anche tra Mourinho ed i suoi rappresentanti Valdir e Correia per discutere appunto del suo futuro. Tuttavia, sempre secondo quanto riporta il Corriere Dello Sport, non è ancora previsto un incontro tra il tecnico portoghese e Tiago Pinto.