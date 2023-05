Calciomercato Roma, il Barcellona fa saltare il banco: hanno scelto lui

Calciomercato Roma, i blaugrana sono pronti a mettere la freccia per acquistare il centrocampista. Ecco cosa sta succedendo.

Il mercato non si ferma mai. Lo sappiamo benissimo. E figuriamoci se si può fermare adesso, nel momento in cui si sta per concludere la stagione e in mente c’è la programmazione per la prossima nonostante la Roma abbia degli importanti obiettivi da raggiungere. Insomma, il pensiero è sempre, giustamente anche, a quelli che potrebbero essere gli innesti.

E Pinto a quelli che potrebbero essere i colpi per il prossimo anno ci sta pensando da un poco di tempo. Sì, ci sono pochi dubbi: chiusa praticamente la trattativa per Aouar, che dovrebbe firmare a parametro nero, nel mirino c’è anche Ndicka, il difensore dell’Eintracht Francoforte che non rinnoverà il suo accordo con i tedeschi. Ma non solo colpi senza mettere un euro sul piatto: ci sono anche uomini che qualcosa costano, e che Mourinho avrebbe molto piacere ad allenare. Nei giorni scorsi inoltre, nell’ambito in questo caso di un possibile addio dello Special One con un approdo al Psg, si è parlato di Amrabat, il centrocampista marocchino della Fiorentina che probabilmente lascerà la viola al termine della stagione. Mourinho, senza dubbio, lo vorrebbe allenare. Magari anche alla Roma. Ma ci sono da fare i conti con quelle che sono le squadre interessate al mediano.

Calciomercato Roma, all in Barcellona per Amrabat

E una di queste – che ci aveva già provato a gennaio – è sicuramente il Barcellona di Xavi. Che inoltre dovrà prenderlo per forza un elemento in mezzo al campo visto che è ufficiale anche l’addio di Busquets. Sì, dopo una vita passata in blaugrana saluterà la compagnia alla fine della stagione e lascerà un buco che i prossimi campioni di Spagna dovranno chiudere.

E secondo Sport, quotidiano catalano assai informato sulle questioni del Barca, Amrabat è uno che potrebbe fare proprio al caso dei catalani. Sarebbe lui l’obiettivo numero uno per il prossimo anno anche se gli spagnoli hanno sicuramente dei problemi economici che non lasciano spazio a molte manovre.