Calciomercato Roma, l’agente conferma tutto: “Sì, ci sono molte squadre”

Calciomercato Roma, l’agente ha parlato in esclusiva spiegando non solo le mosse già fatte, ma anche quelle che potrebbero esserci nel futuro

Ieri era all’Olimpico, così come riportato in esclusiva da calciomercato.it. E ieri, l’agente di Hincapie, Manuel Sierra, difensore del Bayer Leverkusen accostato in diverse occasioni anche alla Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TVPLAY, durante la diretta Twitch di calciomercato.it. Mandata in diretta esclusiva oggi sul canale.

Ecco quelle che sono state le sue parole, parlando ovviamente del proprio assistito, che nonostante abbia firmato un rinnovo di contratto non tanto tempo fa, rimane come uno dei giocatori più appetitosi sul mercato.

Calciomercato Roma, le parole dell’agente di Hincapie

A precisa domanda su una questione molto importante, se si aspettava che il suo assistito si adattasse in maniera così veloce al calcio europeo, l’agente non ha avuto dubbi: “Sì, mi aspettavo un impatto così importante in Europa di Piero, perché so quanto vale. Conosco la sua forza, il suo essere competitivo e la sua voglia di vincere. Non mi ha sorpreso, ma credo che può fare ancora meglio”.

Poi, ovviamente, si è passato al mercato, visto che in Italia è stato accostato a Inter, Milan, Napoli e Roma, oltre che a diverse squadre di Premier League. Ma per lui ci sono state delle offerte ufficiali? Ecco la risposta. “Ci sono molte squadre interessate, molte persone si informano, ma non è tempo di avere offerte ufficiali sul tavolo e non le stiamo nemmeno cercando, perché siamo tranquilli con il Bayer Leverkusen. Quando verrà il momento, vedremo e parleremo”. Infine, un commento su quello che è il suo rapporto con Xabi Alonso: “Lo stima molto e lo considera un giocatore molto importante. Il rinnovo era importante per dare al calciatore il valore che il Bayer ha sempre dimostrato di dare al ragazzo”. Insomma le porte rimangono aperte per quella che potrebbe essere un’importante operazione di mercato dei prossimi mesi.