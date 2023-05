Calciomercato Roma, tripletta in Premier League: Pinto avvisato

Calciomercato Roma, tre squadre di Premier League sul campione del Mondo: Pinto murato. L’assalto però potrebbe esserci ugualmente

Alla fine della stagione la Roma delle valutazioni le dovrà fare anche tra i pali. Sì, ci sono pochi dubbi: il solo Rui Patricio non può giocare tutte le partite. Quest’anno è successo così, visto che Mourinho, nel momento in cui ha provato Svilar in amichevole, ha capito di potersi fidare solamente del connazionale.

Che, però, ha ancora un solo anno di contratto e soprattutto non è più giovanissimo. Quindi, come detto, Pinto qualcuno lo dovrà portare a Trigoria. Magari per farlo alternare con Rui Patricio, o magari per dargli subito una maglia da titolare il prossimo anno. Si parla di un forte interesse per Vicario, estremo difensore dell’Empoli, sul quale però ci sono gli interessi della Juventus ma pure dell’Inter, nel caso di un addio alla fine della stagione di Onana. Ma non solo, si è parlato anche di un campione del Mondo come possibile erede del portoghese dentro la Roma. Sì, si è parlato anche di Emiliano Martinez.

Calciomercato Roma, tre big di Premier per Martinez

Di certo, anche per via di quelle che sono le informazioni riportate da Tycon Sports, non sarà per nulla facile riuscire ad arrivare al portiere che, alla fine dell’anno, cambierà squadra. Su di lui, infatti, si sarebbero mosse già tre big della Premier League, con una leggermente in vantaggio rispetto alle altre.

Sì, oltre il Tottenham – che è davanti a tutti – ci sarebbero pure Chelsea (che come detto non perde di vista Onana dell’Inter) e pure il Manchester United. Insomma, una tripletta difficile da contrastare per Pinto. Anche se, magari muovendosi con un certo anticipo e magari piazzando l’offerta giusta, la Roma al portiere ci potrebbe anche arrivare. Vedremo, ovviamente, quello che succederà e seguiremo da vicino anche questa vicenda, sapendo bene che, un portiere, dalle parti di Trigoria, dovrà arrivare. Su questo ormai abbiamo capito che non ci possono essere davvero dubbi.