Calciomercato Roma, via libera Pinto: “Sarà il portiere dell’anno prossimo”

Le notti europee a tinte italiane ci hanno regalato tantissimi protagonisti. Dopo anni di “buio” in campo internazionale finalmente le squadre italiane sono tornate a solcare palcoscenici importanti. Senza dubbio la semifinale tutta italiana tra Milan e Inter è uno degli appuntamenti più importanti per il nostro campionato, ma il cammino della Roma in Europa League e della Fiorentina in Conference non è assolutamente da sminuire.

José Mourinho e Simone Inzaghi sono ad un passo da una storica finale, diverso è il discorso per Italiano, che dopo la sconfitta in rimonta rischia di perdere il treno per la finale della coppa “minore”. Restano comunque 90 minuti per provare a ribaltare le sorti di questo doppio confronto, 90 minuti in cui la viola e i rossoneri dovranno cambiare approccio tattico e mentale per provare a regalare la finale ai propri tifosi.

La Roma invece si è aggiudicata il “primo tempo”, vincendo per 1-0 nonostante le tante, troppe, assenze che stanno condizionando questo finale di stagione, soprattutto in campionato. Il problema per lo Special One è evidente, la panchina non è purtroppo all’altezza e si dovrà intervenire sul mercato per migliorare e allungare la rosa.

Calciomercato Roma, arriva la conferma: “Sarà il portiere dell’anno prossimo”

Una Roma solida, compatta, unita per il raggiungimento di un obbiettivo importantissimo come la finale di Europa League. José Mourinho è riuscito a trasmettere la sua mentalità alla rosa, che ad oggi nonostante le assenze riesce a gettare il cuore oltre l’ostacolo e a portare a casa il risultato.

Tuttavia i limiti della rosa sono ormai evidenti a tutti. Alcuni calciatori non sono all’altezza, altri non sono riusciti a confermarsi, ed ecco dunque che Tiago Pinto sta già sondando il mercato alla ricerca di possibili rinforzi che possano migliorare il tasso tecnico a disposizione del mister.

Uno degli obbiettivi principali pare essere il portiere, a causa del fatto che Rui Patricio non rappresenta più una certezza come lo era lo scorso anno. Uno dei calciatori individuati dal gm giallorosso è Guglielmo Vicario, classe 96 in forza all’Empoli, sul quale però c’è anche l’interesse dell’Inter, come confermato dal giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di TvPlay:

“Mi aspetto che Onana sia il portiere dell’Inter anche l’anno prossimo. Al momento ci sono solo voci. Poi, se veramente arriva qualcuno che offre 40-50 milioni allora si vedrà E magari entra in ballo Vicario. Ad oggi non ci sono state offerte ufficiali e né ufficiose”.