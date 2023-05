Juventus, UEFA al varco: “situazione grave” e penalizzazione immediata

Juventus si appresta a vivere un maggio thriller. La squadra di Massimiliano Allegri aspetta di conoscere il proprio destino: tutte le date.

Maggio di fuoco. Nonostante le temperature almeno negli ultimi giorni non siano così alte. Di certo però c’è una cosa: quello che si appresta di vivere la Juventus sarà davvero un mese decisivo, che darà tutte le indicazioni che servono non solo per quest’anno ma anche e soprattutto per il prossimo.

Ieri la squadra di Allegri è stata impegnata in Europa League contro il Siviglia (1-1 il finale), ma sono soprattutto le questioni extra campo che tengono banco dalle parti della Continassa. Questioni che non solo possono stravolgere la stagione in corso ma possono indirizzare anche la prossima di stagione. Ma andiamo a scoprire, adesso, tutti quelli che sono gli appuntamenti che interessano i bianconeri e che non tanto di striscio toccano pure la Roma, impegnata in questa parte finale di stagione non solo in Europa, ma anche in Serie A: c’è da conquistare un posto nella prossima Champions League.

Juventus, nuova penalizzazione

Prima data lunedì 22 maggio: in quella giornata ci sarà la sentenza sulla penalizzazione che dovrebbe essere di nove punti, rispetto ai quindici che il Collegio di Garanzia del Coni ha tolto rispedendo indietro la causa. Ed è a quella data che guarda con molto interesse la Roma di Mourinho, che potrebbe ritrovarsi a pochissimi punti dal quarto posto e quindi in ottica Champions League.

Il 27 maggio, invece, Chiné avrà l’ultima parola sul secondo filone sportivo dell’inchiesta Prisma, quello su manovre stipendi, partnership con Atalanta, Bologna, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo e Udinese e rapporti con gli agenti. “Il procuratore deferirà nuovamente Agnelli, Paratici, Nedved, Cherubini e anche Manna, Morganti, Braghin e Gabasio dopo la chiusura indagini (12 aprile) con un’altra pesante accusa di slealtà” si legge sul Corriere dello Sport di oggi. Che continua spiegando come i legali della Juventus lavorano ad una via d’uscita che potrebbe anche essere il patteggiamento. Insomma, giorni decisivi per tutte le squadre che lottano con i bianconeri per una qualificazione alla prossima massima competizione europea. E chissà che non possano arrivare delle belle notizie anche per la Roma.