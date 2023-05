Mourinho, Zazzaroni avvisa la Roma: “I Friedkin hanno sbagliato”

Mourinho ed il suo futuro in giallorosso sono sempre più in dubbio, soprattutto dopo le parole del noto giornalista Ivan Zazzaroni

Da quando José Mourinho siede sulla panchina della Roma il suo è stato uno dei nomi più chiacchierati del panorama calcistico internazionale, soprattutto in Italia.

Tra campo e mercato, il profilo del tecnico lusitano calamita sempre e comunque attenzioni mediatiche. Il portoghese è infatti senza alcun dubbio uno dei migliori allenatori del panorama europeo, nonché uno dei più vincenti della storia del calcio, ecco perché una sua conferma su questa panchina rilancerebbe le ambizioni della società.

Il suo futuro, purtroppo per i tifosi, è ancora tutto da decidere, soprattutto viste le tante voci che riguardano l’interessamento di alcuni top club europei, tra cui il Psg. Proprio riguardo al suo futuro è intervenuto ai microfoni di TvPlay il direttore del Corriere Dello Sport Ivan Zazzaroni.

Mourinho, Zazzaroni avvisa la Roma sul futuro dell’allenatore: “I Friedkin hanno sbagliato”

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro dello Special One, se deciderà di lasciare la capitale, oppure di sposare il progetto giallorosso almeno fino alla fine dell’attuale contratto. Non molto tempo fa proprio Ivan Zazzaroni si sbilanciò parecchio sulle scelte future di Mourinho, dicendo che sarebbe rimasto sicuramente a Roma, ma ad oggi regna ancora l’incertezza.

Di recente Zazzaroni è tornato a parlare del tecnico portoghese, e lo ha fatto durante un’intervista rilasciata ai microfoni di TvPlay:

“Non lo sa neanche Mourinho perché i Friedkin non l’hanno convocato. Come faccio a saperlo io? La domanda è: “come mai non l’hanno avvicinato o fatto complimenti alla squadra?” Forse è il loro modo di comportarsi, forse hanno delegato ad altri questo tipo di ruolo, che secondo me è sbagliato. In Italia ci sono delle forme che vanno assolutamente praticate. In una giornata come quella di ieri io se sono il proprietario vado negli spogliatoi e faccio i complimenti ai ragazzi. Il problema di base è che se va via Mourinho è un disastro.”

Il motivo delle sue preoccupazioni sono soprattutto riguardo il futuro prossimo della squadra giallorossa, che deve fare i conti anche con una delicata situazione economica: “Non ci sono le condizioni per migliorare la squadra perché c’è un settlement agreement molto serio. Questo allenatore ha fatto i miracoli. E’ il più grande allenatore della storia della Roma, quanto meno il più vincente”