Roma, smash sul suo futuro: la risposta di Mou è tutta da ascoltare – VIDEO

Roma, le parole di José Mourinho poco prima dell’inizio della sfida di tennis che ha visto Djokovic protagonista.

No stop per la Roma di José Mourinho. I giallorossi, dopo aver archiviato il primo round del confronto con il Bayer Leverkusen, si sono riuniti quest’oggi al “Fulvio Bernardini” di Trigoria per cominciare a preparare la prossima sfida di campionato contro il Bologna. L’appuntamento con la compagine di Thiago Motta rappresenterà un banco di prova importante per Dybala e compagni, che vogliono immediatamente riprendere la rotta dopo il passo falso maturato contro l’Inter.

A tenere banco in questi giorni, però, è anche il futuro dello “Special One”. Indiscrezioni sempre più insistenti hanno accostato il tecnico lusitano alla panchina del Psg. Il tecnico lusitano, che non ha affatto confermato questi rumours, è chiaramente concentrato sul finale di stagione con la Roma. Tuttavia i messaggi lanciati in diverse occasioni alla proprietà sono una testimonianza tangibile del fatto che un incontro con i Friedkin potrebbe rivelarsi fondamentale per cominciare a programmare con largo anticipo le prossime mosse ed evitare sorprese. Summit che – ad ogni modo – non dovrebbe tardare ad arrivare, fermo restando che la priorità di José Mourinho è sempre e soltanto la Roma.

Roma, Mourinho e la risposta che non ti aspetti sul suo futuro

Dopo la seduta di allenamento a Trigoria, comunque, l’allenatore giallorosso questo pomeriggio ha staccato la spina concedendosi qualche ora di relax. Mou ha fatto dunque tappa al Foro Italico per assistere al match tra Novak Djokovic e Tomas Martin Etcheverry, valido per gli Internazionali BNL d’Italia. Prima di dirigersi al campo – dove avrebbe incontrato anche il tennista serbo – Mourinho ha risposto alle consuete domande sul suo futuro.

Prima che lo Special One potesse raggiungere gli spalti, infatti, a Mourinho – pizzicato in compagnia del preparatore dei portieri della Roma Nuno Santos, è stato chiesto: “Notizie sul suo futuro?“. La risposta di Mourinho non si è fatta attendere: “Sì.” I giornalisti hanno provato a saperne di più, rincarando la dose e aggiungendo: “E qual è?“. Dopo aver abbozzato un sorriso, il tecnico lusitano li ha spiazzati affermando: “La partita”. Un siparietto, uno scambio di battute (gioco di parole non voluto, ndr) che ha subito fatto il giro del web.