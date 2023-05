Roma, stangata del Giudice Sportivo: stagione già finita

Roma, stangata dal giudice sportivo: la stagione è già finita per Salvatore Foti, vice di Mourinho, squalificato per tre giornate

La squalifica è ufficiale. E per lui la stagione, in Europa, è finita. La UEFA infatti ha squalificato il vice di Mourinho, Salvatore Foti, per tre giornate. E una l’ha saltata, quella di ieri: le altre due potrebbero arrivare sicuramente nelle prossime settimane. Una di certo, quella di giovedì prossimo, la salterà in terra tedesca nel ritorno contro il Bayer Leverkusen. Si spera che la squalifica possa concludersi già quest’anno, vorrebbe dire che la Roma sarebbe arrivata in finale di Europa League.

I fatti li conosciamo, e sono relativi alla gara di ritorno contro il Feyenoord dell’Olimpico del mese scorso. Quando Foti, nel primo tempo, ha affrontato a muso duro un giocatore degli olandesi che gli contendeva il pallone. Un abbraccio, sicuramente non così violento, ma che è stato sanzionato con un’espulsione immediata. E adesso è ufficiale la squalifica. Tre giornate per il vice allenatore siciliano con un passato da calciatore alla Sampdoria e che Mou ha voluto al suo fianco in questa avventura capitolina.