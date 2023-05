Sorpasso UFFICIALE: la Roma è davanti all’Inter

Sorpasso UFFICIALE: dopo la tre giorni Europa la UEFA ha aggiornato la classifica del ranking: ecco la posizione della squadra di Mourinho

Adesso è ufficiale. Sì, perché dopo la tre giorni di Coppe, la UEFA – il presidente Ceferin ieri sera era all’Olimpico – ha aggiornato il ranking. E la Roma ha piazzato il sorpasso. Entrando nella top 10 europea.

Sì, questo è quello che dicono i risultati, e grazie alla vittoria su Leverkusen i giallorossi hanno messo la freccia nei confronti della formazione allenata da Simone Inzaghi. La Roma, oltre a mettere il muso davanti ai nerazzurri, avvicina in maniera sensibile anche il Barcellona, uscito quest’anno dall’Europa League nello spareggio contro il Manchester United. Un segnale importante, senza dubbio. E ampio merito, e non ce ne voglia nessuno, di tutto questo, va sicuramente dato a José Mourinho, che nelle notti come quella di ieri sera si esalta. Lui e la squadra. E nelle interviste post partita dava l’idea, per la stanchezza che mostrava, che avesse giocato lui. Che anche lui era in campo a sudare. Ok, adesso andiamo comunque a vedere la classifica aggiornata dalla UEFA.

Sorpasso ufficiale della Roma, ecco la classifica UEFA

Al primo posto c’è ben saldo il Manchester City, che si conferma davanti a tutti. A ruota c’è il Bayern Monaco mentre chiude il podio di questa speciale classifica il Chelsea. Poi è il turno del Liverpool e poi del Real Madrid, mentre al sesto posto si posizione il Psg.

Settimo il Manchester United, ottava la Juventus, poi Barcellona e Roma, mentre la prima che è fuori dalla top 10, come detto, è la squadra allenata da Inzaghi. Un orgoglio, senza dubbio, per la Roma, quello di essere tra le prime dieci d’Europa nel ranking. E l’obiettivo, come sappiamo benissimo, è quello di non accontentarsi mai. La mentalità giusta, quella corretta, è quella di alzare sempre il livello. E con uno come Mou in panchina tutto è davvero possibile.