Bomba Roma-Juventus: affare saltato e nuova svolta

Dalla Spagna è arrivata la conferma decisiva: non vestirà la maglia del Barcellona. Stando così le cose, la Roma potrebbe affondare il colpo da un momento all’altro.

La vittoria di cuore ottenuta contro il Bayer Leverkusen ha manifestato in maniera tangibile la forza di un grippo capace di navigare compatto ed unito nel perseguimento di obiettivi importanti anche al netto di oggettive difficoltà. La Roma che è riuscita ad imporsi nel primo round delle semifinali di Europa League ha tanto del suo allenatore: forza, caparbietà e poliedricità di adattarsi ai vari momenti della partita.

Caratteristiche niente male per una compagine a cui fino a pochi anni fa era attribuito lo slogan: “Vorrei, ma non posso“. Allo stesso tempo, però, gli uomini mercato giallorossi sono consapevoli del fatto che con altri correttivi mirati, l’organico può fare il definitivo salto di qualità. Sotto questo punto di vista, dunque, sorprende fino ad un certo punto l’0sservare come i giallorossi abbiano già mosso passi concreti per puntellare determinate zone del campo. Dopo aver effettuato i passi giusti per portare Aouar e N’Dicka nella Capitale, occhio alla situazione riguardante le corsie esterne. Oltre all’out destro, infatti, Pinto potrebbe cogliere occasioni importanti per rinforzare anche la fascia mancina. A tal fine il nome più caldo è quello di Alex Grimaldo, terzino sinistro spagnolo di proprietà del Benfica.

Calciomercato Roma, il Barcellona si defila nella corsa a Grimaldo

Il terzino sinistro spagnolo non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Con il contratto con il Benfica in scadenza tra poco più di un mese, però, le chances che possa continuare la sua avventura in Portogallo sono ormai ridotte al lumicino. Nelle scorse settimane Grimaldo ha calamitato l’interesse di diversi club, che hanno sondato in maniera esplorativa il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

Accostato anche a Juventus ed Inter, Grimaldo piace ha diversi estimatori anche in Premier League e non solo. Fino a pochi giorni fa, infatti, si pensava che il Barcellona potesse affondare il colpo da un momento all’altro per far saltare il banco.

Salvo clamorosi colpi di scena, però, Grimaldo non dovrebbe vestire la maglia blaugrana. Secondo quanto riferito da SPORT, infatti, il Barça ha deciso di puntare con decisione su Alejandro Balde e Marcos Alonso per la prossima stagione, con il placet di Xavi. I catalani, infatti, hanno optato per un restyling che coinvolgerà altre zone del campo, cercando di minimizzare gli investimenti sulla corsia sinistra. Barcellona dunque fiori dai giochi per Grimaldo: un’ottima notizia per la Roma, che dovrà dunque fare i conti con un’avversaria in meno per uno dei profili più gettonati del momento.