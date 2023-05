Calciomercato Roma, addio Pinto: sfida bianconera in Europa

Calciomercato Roma, addio a fine anno e futuro in Premier. Intreccio con i bianconeri decisivo.

Tanti i cambiamenti previsti in casa giallorossa a partire dal prossimo mese quando, a stagione conclusa, i piani alti di Trigoria diventeranno sede di valutazioni e ponderazioni finalizzate al definire in modo serio e concreto la prossima stagione, in base ai piazzamenti e a risultati ottenuti nel corso di una stagione che, al di là delle diverse e recenti delusioni, presenta ancor tutt’oggi importanti presupposti per potersi chiosare in modo degno e felice.

Molto passerà sicuramente dalla gestione di questo periodo, contraddistinto da numerosi impegni e, come noto, da difficoltà legate alle condizioni fisiche di diversi giocatori di Mourinho, da diverso tempo non a disposizione o in uno status che impedisce loro di poter essere al 100% per ben affrontare questo rush decisivo di campionato ed Europa League. Le recenti scelte del tecnico sembrano andare in questa direzione e, soprattutto, confermare l’asperità di un momento che è stato fin qui contraddistinto da unione, compattezza e grande sacrificio da parte dei giocatori rimasti a disposizione del mister.

Calciomercato Roma, il Tottenham segue anche Pinto: intreccio bianconero in Europa

In attesa di comprendere quali saranno i piazzamenti e, conseguentemente, i presupposti sui quali apparecchiare il prossimo futuro, va evidenziato come le plurime novità in casa Roma potrebbero toccare aspetti ben più ampi rispetto al solo calciomercato, abbracciando posizioni anche dirigenziali, oltre che dello stesso mister. Se il futuro di Mourinho resta da tempo incerto e in lizza alle preoccupazioni dei tifosi della Roma, va detto che le ultime notizie provenienti dall’Inghilterra restituiscono consapevolezza nel fatto che tra i diversi addii, potrebbe figurare anche un altro nobile nome.

Il riferimento è a Tiago Pinto, arrivato nella Capitale al fine di catalizzare degnamente il percorso dei Friedkin, in piena connivenza portoghese con il connazionale José, per il quale ha sempre cercato di operare nel rispetto delle sue richieste e nell’osservazione dei paletti imposti alla proprietà texana. L’ex Benfica, stando a quanto riferisce il Daily Mail, potrebbe però approdare in Premier League.

Il suo nome figura infatti nella lista di direttori sportivi monitorati e tenuti in considerazione dal Tottenham dopo l’addio dell’ex Juventus, Fabio Paratici. A circa un mese dall’ingaggio di Scott Munn come CFG, nel Nord di Londra sono iniziati i provini per il prossimo direttore sportivo. L’attuale dg del portoghese rappresenterebbe un serio candidato, unitamente però a Markus Krosche, reduce da un trascorso al Lipsia con Nagelsmann e attualmente seguito anche da Bayern Monaco e Liverpool, memori e consapevoli del felice operato fin qui condotto all’Eintracht Francoforte.