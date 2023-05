Calciomercato Roma, duello con l’Inter: firma blaugrana

Calciomercato, duello Roma-Inter in vista della sessione estiva. Tiago Pinto sfida Marotta per la firma blaugrana: ecco tutti i dettagli dalla Spagna.

Roma e Inter sono pronte a tornare in campo in Serie A dopo le semifinali europee. Le due squadre sono le sole ad aver vinto la sfida d’andata. I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi hanno avuto la meglio per 2-0 nell’euroderby contro il Milan. La Roma ha superato di misura il Bayer Leverkusen allo stadio Olimpico e domani pomeriggio tornerà in campo in casa del Bologna. Su un binario parallelo si muovono le manovre di Tiago Pinto e Giuseppe Marotta, pronti a duellare per piazzare un colpo dal Barcellona.

L’Inter tornerà in campo questa sera, ed ha la chance di superare in classifica la Lazio di Maurizio Sarri. Solo due lunghezze separano nerazzurri e biancocelesti, con quest’ultimi attualmente al terzo posto in classifica. Più attardata la Roma, a meno cinque punti dall’Inter e reduce da quatto gare consecutive senza vittorie in campionato. I giallorossi hanno rialzato la testa in Europa, superando per 1-0 i tedeschi del Bayer Leverkusen nella semifinale di andata di Europa League. Inter e Roma sembrano pronte a duellare per un colpo difensivo in vista della sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: duello con l’Inter per Umtiti

In Spagna non hanno dubbi e rilanciano nerazzurri e giallorossi sulle tracce di Samuel Umtiti. Il difensore centrale si è messo in vetrina in questa stagione con la maglia del Lecce di Baroni. Il classe ’93 ha trovato continuità di prestazioni con la maglia salentina, ma il suo cartellino è di proprietà del Barcellona.

Ed il club blaugrana sembra voler approfittare dell’exploit in Serie A del difensore in ottica calciomercato. Secondo quanto evidenzia il sito Mundodeportivo.com, sia la Roma che l’Inter starebbero sondando il terreno per acquistare il difensore dal Barcellona. Pinto è pronto a sfidare Marotta per aggiudicarsi un rinforzo di esperienza che si è messo in vetrina rilanciandosi nella lotta salvezza della Serie A. Il Barcellona dal canto suo sembra pronto a monetizzare con la cessione definitiva del classe ’93.