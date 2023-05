Calciomercato Roma, fumata bianca dopo il faccia a faccia: arriva la firma

Calciomercato Roma, ieri un altro faccia a faccia a Trigoria: incontro trovato e manca solamente l’ufficialità

Manca solamente l’ufficialità. Di dubbi non ce n’erano da un poco di tempo ma ieri, dentro Trigoria, dove si sono visti anche gli agenti di Mourinho, c’erano pure quelli del difensore inglese Smalling. Un incontro per Pinto per mettere a puntino gli ultimi dettagli in vista della firma sul rinnovo biennale.

In pratica sono stati limati gli ultimi e pochi punti interrogativi sul biennale a 3,5 milioni di euro a stagione che Chris firmerà nei prossimi giorni. Dell’accordo, ormai trovato, manca solamente l’annuncio ufficiale che arrivati a questo punto non dovrebbe per nessun motivo tardare ad arrivare. Non ci sono possibilità di un dietrofront. Tutto si è incastrato perfettamente – si legge sulla Gazzetta dello Sport – vista la voglia, principalmente, della Roma, di non perdere il giocatore. E poi perché lo stesso Smalling non aveva nessuna intenzione di lasciare una città che lo ama alla follia e che se lo coccola. E quando le intenzioni sono chiare nella testa di tutti allora non c’è altra cosa da fare che spingere per trovare un’intesa.

Calciomercato Roma, tutto fatto per Smalling

Tutto fatto quindi per Smalling e il primo tassello per la prossima stagione va al posto giusto. Finalmente. Sì, finalmente, perché c’è stato un periodo in cui sembrava che un addio, direzione Inter sulle orme di Mkhitaryan, sembrava la conclusione più logica. E invece il pressing di Pinto ha portato ai frutti sperati, quelli di una firma che non c’è stata solamente perché forse non c’è stato il tempo materiale. Gli impegni in questo momento sono così importanti e “opprimenti” che si deve per forza di cose pensare ad altro.

Insomma, ci siamo: Smalling metterà nero su bianco su quel biennale a 3,5 milioni di euro all’anno che aveva chiesto. E la Roma lo ha accontentato perché è giusto così davanti a un difensore che sta dimostrando di poter dare ancora tanto. Forse la sua stagione è finita per via dell’infortunio, o forse no: la cosa certa è che l’anno prossimo sarà di nuovo a Trigoria.