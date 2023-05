Doppia gioia Roma: recupero lampo, ci mette la firma

Roma, l’obiettivo ormai è doppio: prima il recupero per essere a disposizione per giovedì, poi il rinnovo del contratto

La cosa principale, nella sua testa, e anche in quella di Mourinho, è quella di tornare a disposizione nel minor tempo possibile. Magari, visto che ormai l’unico obiettivo è questo, giovedì prossimo, in Germania, nella semifinale di ritorno contro il Bayer Leverkusen in Europa League. Poi ci sarà il tempo anche per pensare ad altro.

Di certo sarebbe un recupero fondamentale per lo Special One, che al posto dei “bambini”, in panchina, avrebbe anche qualche freccia da poter sfruttare. Una di quelle importanti visto che El Shaarawy, nel momento in cui è stato chiamato in causa nel corso di questa stagione, si è sempre fatto trovare pronto. Secondo Il Tempo in edicola questa mattina il Faraone starebbe forzando i tempi per cercare di essere abile a arruolabile per quella che senza dubbio è la partita più importante della stagione della Roma. Una partita che può decidere anche le sorti dello Special One.

Roma, ecco la situazione El Shaarawy

L’esterno sta cercando di smaltire in tempi che potremmo definire da record la lesione al flessore della coscia destra che lo ha costretto a uscire dal campo in quel di Monza, una partita che viene ricordata, soprattutto, per quella che è stata la sfuriata di Mourinho alla fine del match.

L’obiettivo nella testa dell’attaccante è quello di mettersi a disposizione per l’impegno di metà prossima settimana. Poi, invece, sarà il tempo di pensare al rinnovo. Lui ci spera di rimanere a Trigoria, prolungando in questo modo quell’accordo che scade alla fine di questa stagione. E un incontro, così come vi abbiamo raccontato, c’è stato prima del match contro il Torino in Piemonte. Poi nulla. ElSha dovrà convincere Pinto a offrire il nuovo accordo e la sensazione è che il giocatore abbia già dato l’ok a quello che deve essere un ritocco, verso il basso, del suo ingaggio. La buona volontà c’è, almeno da parte sua. Adesso bisogna capire quelle che sono le intenzioni della Roma. Ma non servirà tanto tempo per scoprire la verità.