Erede Mourinho, bomba Roma: gli hanno sbattuto la porta in faccia

Dall’Inghilterra trapelano importanti indiscrezioni sul suo futuro: salvo clamorosi colpi di scena, non sarà Nagelsmann il loro prossimo tecnico.

Manca sempre meno all’inizio di Bologna-Roma, appuntamento al quale i giallorossi si presentano ringalluzziti dall’importantissimo successo ottenuto in Europa League, nell’andata delle semifinali contro il Bayer Leverkusen.

Il tour de force dei capitolini è dunque entrato nella sua fase più calda. Gli impegni in rapida successione che vedranno protagonista Dybala e compagni sanciranno in maniera definitiva le sorti di una stagione nella quale la Roma ha evidenziato ancora una volta di essere diventata una creatura ad immagine e somiglianza di José Mourinho. Proprio il futuro del tecnico lusitano, però, continua a tenere banco, calamitando inevitabilmente le attenzioni mediatiche. L’allenatore portoghese ha sempre messo in cima alla lista delle sue priorità i giallorossi, a cui è legato da un contratto in scadenza il prossimo anno. Il summit con i Friedkin che potrebbe andare in scena al termine della stagione, però, ha tutta l’aria di essere risolutore.

Calciomercato Roma, Nagelsmann fuori dalla lista del Tottenham

Il forcing del Psg non può non essere preso in considerazione, anche se al momento i parigini non hanno formalizzato offerte concrete. Ad ammetterlo, in maniera piuttosto esplicita, è stato lo stesso “Special One”, che però nel frattempo aspetta segnali decisivi dalla proprietà. Questo è il motivo per il quale il tourbillon di profili accostati direttamente o indirettamente alla panchina della Roma ha una sua ragion d’essere.

Sotto questo punto di vista occhio ai possibili risvolti di un nome lanciato da Asromalive.it in tempi non sospetti: Julian Nagelsmann. L’ex tecnico del Bayern Monaco, che in molti hanno accostato in lungo e in largo al Tottenham, non sarà il prossimo allenatore degli Spurs. Secondo quanto riferito da Sky Sports News, infatti, la dirigenza del Tottenham non ha mai incontrato l’allenatore tedesco né ha fissato con lui dei summit nel corso dei prossimi giorni. Sebbene sia rispettato da figure di spicco del club, infatti, Nagelsmann non assumerà il ruolo di guida tecnica di un Tottenham che continuerà a dare fiducia a Ryan Mason. Stando così le cose, il binomio Nagelsmann-Roma potrebbe improvvisamente ritornare in auge: tecnico giovane, bravo a valorizzare i giovani e di fornire la sua chiara identità di gioco, chissà che non possa essere l’ex Bayern la prossima scelta dei Friedkin in caso di addio di Mou. Staremo a vedere cosa succederà.