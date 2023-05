Mourinho ha incontrato gli agenti: ecco cosa si sono detti

Mourinho ieri ha incontrato i collaboratori del suo agente a Trigoria: ecco di cosa hanno parlato. E quali sono i pensieri dello Special One

Sono apparsi all’improvviso, e sicuramente in un momento come questo, così determinante per la stagione della Roma, nessuno si aspettava che i collaboratori di Mendes, storico agente di Mourinho, si potessero presentare a Trigoria. Eppure ieri è successo.

Sì, Hugo Valdir e Luis Correa erano nella Capitale, per parlare con lo Special One. Ma di cosa hanno parlato? Un quadro ha cercato di farlo questa mattina il Corriere dello Sport in edicola: insieme hanno fatto il punto sul futuro, magari lontano da Roma – si legge – anzi probabile, viene ancora sottolineato. Ma la realtà dei fatti, per concludere il quadro, è solamente una: Mou, per il momento, pensa solo ed esclusivamente alla partita di giovedì prossimo in Germania contro il Leverkusen che gli potrebbe regalare, a lui e alla Roma, la seconda finale europea di fila. Un traguardo importantissimo, intervallato da un match, quello di Bologna, che è solamente un impegno che non piace tante. Tant’è che è previsto un massiccio turnover.

Mourinho ha incontrato gli agenti: la situazione

Insomma, un incontro interlocutorio. Niente che possa in questo momento distogliere l’attenzione da quello che come detto è il pensiero fisso dell’allenatore portoghese: lui in testa ha solo la Germania, e non cambierà nulla rispetto ai soliti piani. Rifinitura a Roma e poi solo conferenza stampa da quelle parti. Nient’altro.

Di certo c’è, arrivati a questo punto, solamente una cosa: tutte le attenzioni sono realmente alla Coppa e al campionato almeno fino a giovedì prossimo difficilmente si penserà visto che, come detto, nel match contro la squadra di Thiago Motta si profila anche Svilar tra i pali per dare un poco di respiro a Rui Patricio. Questa cosa fino al momento non era mai successa, e rende quindi l’idea di quello che è il solo e unico pensiero.