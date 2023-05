Retrocessione UFFICIALE: Dybala ‘porta‘ alla Roma il jolly goleador

Calciomercato Roma, la mancata salvezza potrebbe creare un’occasione a sorpresa per i giallorossi. Ecco il nuovo scenario.

Le vie del mercato sanno essere infinite. Ricchi di colpi di scena, nelle ultime sessioni di negoziazioni la Roma è riuscita a capitalizzare quelle occasioni che è riuscita a crearsi con lungimiranza. L’acquista di Paulo Dybala è stata la classica ciliegina sulla torta, con l’attaccante argentino che si sta rivelando la punta di diamante di uno scacchiere tattico arricchitosi in maniera esponenziale con l’acquisto della “Joya”. E chissà che l’ex fuoriclasse della Juventus non possa farsi portavoce di un nuovo acquisto.

Dopo 11 anni di permanenza in Premier League, il Southampton è infatti ufficialmente retrocesso. Fatale per i Saints la sconfitta casalinga patita in casa contro il Fulham. A due giornate dalla fine della contesa, la compagine di Ruben Selles non può più sperare di acciuffare per il rotto della cuffia l’insperata salvezza. Con il verdetto materializzatosi questo pomeriggio, si prospetta un’estate di profondo rinnovamento per i Saints, che potrebbe vedersi costretta a cedere pezzi pregiati sul mercato. Da Salisu a Ward-Prowse, passando per Lavia e Bella-Kotchap per finire a Carlos Alcaraz: sono tanti i gioielli del Southampton che sicuramente calamiteranno l’attenzione mediatica.

Calciomercato Roma, occasione Alcaraz: retrocessione galeotta

Proprio Alcaraz potrebbe rappresentare un profilo spendibile in ottica Roma. Il connazionale di Dybala, infatti, è riuscito a mettersi in mostra anche in una stagione molto complicata. Con 4 reti ed un assist all’attivo nelle 16 presenze fin qui collezionate, il classe ‘2002 ha rappresentato una delle note più liete per i Saints. Centrocampista moderno e capace di interpretare al meglio le due fasi di gioco, Alcaraz ama giostrare nella zona nevralgica del campo, salvo poi rendersi pericoloso a fari spenti grazie a tempi di inserimento molto buoni. Impiegabile all’occorrenza anche da mezzala, l’ex Racing è stata acquistato dal Southampton per poco meno di 14 milioni di euro, a cui aggiungere una percentuale sulla sua futura rivendita.

La retrocessione dei Saints potrebbe alimentare rumours ed indiscrezioni sul futuro di Alcaraz che, non dimentichiamolo, è approdato in Premier soltanto nella scorsa sessione invernale di calciomercato. In teoria Pinto potrebbe cominciare a tessere la tela per Alcaraz, tastando sotto traccia eventuali margini di manovra. Che Paulo Dybala possa (eventualmente) avere un ruolo importante nel convincere il connazionale a sposare la causa giallorossa non è un’ipotesi da trascurare. Dopo aver aumentato il tasso tecnico e d’esperienza con gli acquisti di Matic e Wijnaldum e aver messo la freccia sul fronte Aouar, la Roma vuole infatti regalarsi un acquisto di prospettiva ma in grado di fare la differenza anche nell’immediato. Un profilo sui generis, diverso per caratteristiche sia da Matic che da Cristante. Staremo a vedere se ci saranno i presupposti giusti per spianare la strada all’inizio di una trattativa. Al momento l’accostamento Alcaraz-Roma è solo un’ipotesi: in futuro chissà…