Roma pronta a chiudere, la mossa della disperazione: derby last minute

Calciomercato Roma, le ultime dalla Spagna sul futuro del difensore inseguito anche dai giallorossi: il derby che non ti aspetti è pronto a materializzarsi.

Un occhio rivolto al campo ma un altro proiettato inevitabilmente alle prossime mosse di calciomercato. In questa duplice prospettiva si orienteranno i prossimi giorni della Roma, tra campo e mercato. I giallorossi, che dovranno chiaramente tenere un summit con Mourinho per programmare le prossime mosse, sono già all’opera per tastare il terreno e capire eventualmente quali strategie da adottare in sede di negoziazioni.

Non sono pochi, del resto, i profili attenzionati dagli uomini mercato della Roma. Oltre ad un centrocampista di qualità (il nome più caldo è sempre quello di Aouar), la Roma intende ingaggiare anche un difensore centrale forte e dai costi relativamente contenuti. Lo scopo è quello di implementare la batteria di centrali a disposizione dello Special One, che in frangenti topici della stagione è stato costretto a fare di necessità virtù. Accostato a diversi club in Serie A e all’estero, il profilo di Evan N’Dicka è quello che più di tutti stuzzica l’area mercato capitolini, che ha già intrattenuto più di un contatto con l’entourage del francese per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Roma, anche il Milan su N’Dicka: Pinto in vantaggio

I giallorossi, insomma, sono andati ben oltre i meri sondaggi esplorativi. Al momento Pinto si è assicurato una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza, con le prossime settimane che saranno decisive per la definizione dell’affare. La trattativa che porta al difensore classe ’99 dell’Eintracht Francoforte, insomma, viaggia a vele spiegate e solo un colpo di coda (al momento) non preventivabile potrebbe soffiarlo alla corte giallorossa.

La Roma ha infatti messo la freccia su una concorrenza piuttosto gremita, che annovera club importanti come Inter, Barcellona, Juventus, Psg, Liverpool e Tottenham, che in tempi e in modi diversi hanno avuto dei contatti indiretti con l’entoruage del transalpino, pur non affondando il colpo.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, però, nelle ultime ore anche il Milan avrebbe setacciato il terreno, effettuando dei sondaggi per N’Dicka. I rossoneri sono pronti dunque a battagliare anche in sede di contrattazioni con l’Inter, da tempo sul calciatore. Una richiesta di informazioni che comunque non scalfisce le certezze acquisite dalla Roma, alimentate dalle ultime indiscrezioni. Nei prossimi giorni i capitolini proveranno a trovare la quadra definitiva per suggellare in maniera definitiva l’affare.