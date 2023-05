Bayer Leverkusen-Roma, Xabi Alonso senza due attaccanti

Bayer Leverkusen Roma: in vista del match di ritorno in Germania l’ex Liverpool e Real Madrid Xabi Alonso perde altre due pedine fondamentali

Sta per cominciare la settimana più importante della storia recente della Roma, con il match di ritorno valido per l’accesso alla finale di Europa League in Germania contro il Bayer Leverkusen. I giallorossi arrivano a questa sfida col morale alle stelle, grazie alla vittoria per 1-0 all’Olimpico, tuttavia le tante assenze potrebbero condizionare la gara.

Mourinho in questo finale di stagione deve fare i conti con una lista infortunati in continua crescita, colpa anche delle fatiche accumulate dai calciatori fino a questo punto. Ecco perché in vista della gara di oggi contro il Bologna il mister ha deciso puntare su un netto turnover, con addirittura Missori e Tahirovic tra i titolari.

Una mossa rischiosa, soprattutto perché visti i risultati delle altre pretendenti alla corsa Champions. Con un’ipotetica vittoria infatti oggi la Roma potrebbe guadagnare punti su Lazio, Milan e Atalanta, che non sono riuscite a vincere i rispettivi match.

Anche Xabi Alonso, allenatore dei tedeschi, deve fare i conti con una rosa stanca e con qualche infortunio pesante, il tecnico spagnolo infatti perde altre due pedine fondamentali per la squadra.

Bayer Leverkusen- Roma, i tedeschi senza due attaccanti

Sarà la partita più importante della stagione, quella che potrebbe regalare alla Roma un’altra finale europea dopo appena un anno dalla gloriosa notte di Tirana, per arrivarci però José Mourinho deve battere Xabi Alonso nel doppio confronto. Grazie all’1-0 dell’andata i giallorossi possono contare su due risultati su tre, tuttavia Pellegrini e compagni non possono permettersi il lusso di sottovalutare l’avversario, e nemmeno di lasciargli il controllo del gioco per tutti i 90 minuti.

Un atteggiamento troppo passivo potrebbe mettere nei guai la Roma, che è già costretta a fare i conti con gli infortuni. Nel match di andata infatti Dybala, Smalling e Wijnaludm non erano tra i titolari, anche se l’argentino e l’olandese sono entrati in campo nel finale.

Dall’altra parte anche il Leverkusen ha perso due pedine importanti come Kossounou e Andrich, infortunati proprio all’Olimpico. Così come Mourinho anche Alonso punta dunque su un forte turnover in vista della partita di giovedì. Nella sfida tra Stoccarda e Bayer Leverkusen infatti il tecnico spagnolo ha deciso di lasciare a riposo il giovane fenomeno Florian Wirtz (valore di mercato superiore a 80 milioni di euro) ed Adam Hlozek, in modo tale da preservarli proprio per la partita contro la Roma.