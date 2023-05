Calciomercato Roma, il Milan fa sul serio: contatti in corso con l’agente per il rinforzo gratis.

Abbiamo sovente evidenziato l’importanza che i parametri zero potrebbero avere nel corso della prossima campagna acquisti, in casa Roma e non solo. I giallorossi, fino a questo momento, si sono distinti per delle conduzioni di mercato intelligenti e ponderate, basate sulla ricerca di un equilibrio che venisse incontro alle esigenze di Mourinho e, al contempo, assecondasse i diktat economici dei Friedkin, a loro volta imposti dai paletti di un Fair Play Finanziario che, come noto, rappresenta da tempo discriminante di grande impatto nel modus operandi di Pinto e colleghi.

Proprio in tale ottica, dunque, abbiamo definito a ragione la corrente parentesi stagionale come importante e potenzialmente decisiva, alla luce degli ancora nobilissimi obiettivi in palio, destinati a rivelarsi discriminante di grande impatto sulle valutazioni economiche del club durante il prossimo trimestre estivo. Un approdo tra le prime quattro, infatti, garantirebbe introiti tutt’altro che snobbabili, grazie ai quali sarebbe possibile condurre valutazioni e interventi di mercato con maggiore margini di intervento.

Calciomercato Roma, il Milan fa sul serio per Kamada: contatti in corso

Ciò non cancella, comunque, la consapevolezza che, indipendentemente dai risultati raggiunti, anche ai piani alti di Trigoria si cercherà di migliorare la squadra in modo intelligente e ponderato, senza sottovalutare le numerose occasioni a costo zero che il prossimo calciomercato potrebbe offrire. Non a caso, in queste settimane, in casa Roma, si sono registrate novità e accostamenti a profili prossimi al divenire free-agent.

I nomi di Aouar, Ndicka o il complicato ma suggestivo scenario Tielemans vanno in questa direzione, tracciata già due anni fa e fin qui in grado di registrare grandi approdi quali quelli di Matic o Dybala. Su tale fronte, dunque, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti di Relevo, a detta dei quali il Milan avrebbe condotto importanti passi in avanti per ingaggiare a costo zero uno dei giocatori maggiormente seguiti a livello europeo, anche in Serie A.

Ci riferiamo al profilo offensivo dell’Eintracht Francoforte, Daichi Kamada, in scadenza nel mese di giugno e accostato anche alla Roma negli scorsi mesi. Il suo nome potrebbe stimolare ancora un club come quello giallorosso, attento ad un mondo asiatico cui il club tutto sta cercando di avvicinarsi sempre di più per partnership e investimenti, come restituitoci dalla tournee giapponese durante la pausa per i Mondiali.

Le qualità e la situazione contrattuale di Kamada non porta dunque ad escludere che la Roma possa continuare a seguirlo ma, stando alla suddetta fonte, il Milan avrebbe contattato gli agenti del calciatore per provare a ingaggiarlo, con la consapevolezza che la concorrenza è non poco folta. I rossoneri sperano di risollevarsi in questo finale di stagione dopo le recenti batoste contro Inter e Spezia, ma è ormai chiaro che dopo i parecchi errori fatti sul mercato ripartirà da “zero”, come parametro zero è Kamada, un rinforzo che potrebbe fare al caso dei rossoneri.