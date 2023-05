Clamoroso Juventus: nuovo infortunio, esce in lacrime

Nel corso di Juventus-Cremonese, ha lasciato il campo al ventesimo minuto di gioco. La diagnosi non si è fatta attendere.

In questi istanti si sta disputando Juventus-Cremonese, gara che potrebbe contribuire a scrivere con maggiore chiarezza i contorni di una classifica quanto mai incerta. I bianconeri, reduci come la Roma dalle fatiche di Coppa, stanno comunque riscontrando non poche difficoltà a scardinare il muro della compagine di Ballardini, molto ordinato a protezione della propria area.

Max Allegri è stato costretto al ventiduesimo minuto ad operare il primo cambio della gara. Dopo aver provato ad imbucare nel cuore dell’area di rigore, infatti, Paul Pogba ha rivolto immediatamente un cenno alla panchina, sdraiandosi a terra. Il centrocampista francese ha subito avvertito dolore, richiamando l’attenzione dello staff sanitario bianconero. Attorniato dai suoi compagni di squadra, il centrocampista della Juve è rimasto per qualche minuto a terra, tra lo sgomento dei compagni di squadra e della panchina. Dopo essersi alzato, Pogba ha abbandonato il manto erboso a testa bassa, portandosi la maglia in prossimità del viso per nascondere tutta la sua delusione.

Nelle prossime ore verranno effettuati gli esami strumentali di rito per accertare con certezza l’entità del guaio fisico. La prima diagnosi, però, è eloquente: il centrocampista bianconero deve fare i conti con un problema muscolare al quadricipite sinistro che sarà valutato con attenzione.

Juventus-Cremonese, Pogba out per infortunio: ecco cosa è successo

Ricordiamo che per Pogba quella contro la Cremonese era la prima gara da titolare dall’inizio della stagione. L’ex United – dopo l’assist nel finale dispensato contro il Siviglia – si era reso protagonista di un buon inizio di gara anche contro gli uomini di Ballardini. Sempre nel vivo della manovra e pronto a calamitare palloni importanti, aveva anche scagliato una conclusione nello specchio della porta difeso da Carnesecchi con un tiro deviato.

Al ventesimo minuto, però, il nuovo colpo di scena: il cross nel cuore dell’area di rigore e la smorfia di dolore immediata. Se dovesse essere confermata la natura muscolare del problema, per Pogba la stagione potrebbe essere definitivamente compromessa.