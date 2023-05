Dalla Roma al Bayer: accordo totale, affare concluso prima del ritorno

Calciomercato Roma, l’indiscrezione riferita da Sky cambia i piani di Pinto e non solo. Hanno definitivamente messo la freccia.

Sia pur in emergenza, la Roma di José Mourinho si è comunque giocata le sua chances sul campo del Bologna. Alla fine il pareggio maturato al “Dall’Ara” rende merito di una gara nella quale le due squadre hanno provato in tutti i modi a pervenire alla via del gol, ma invano. L’oculato tournover varato dal tecnico lusitano, però, è stato finalizzato anche alla gestione delle forze in vista del match di ritorno contro il Bayer Leverkusen.

Il classico appuntamento che può valere una stagione per i capitolini, che dovranno difendere e se possibile incrementare il risultato maturato all’andata in virtù della rete messa a segno da Bove. In Germania si prospetta una vera e propria battaglia, anche se gli intrecci con il Leverkusen potrebbero non essere finiti qui. Le “Aspirine”, infatti, da tempo avevano messo gli occhi su Alex Grimaldo, terzino sinistro spagnolo di proprietà del Benfica. Il laterale di piede mancino non ha rinnovato il suo contratto con le “Aquile” in scadenza quest’estate, sebbene Rui Costa si sia prodigato in prima persona a trovare la quadra definitiva.

Calciomercato Roma, il Bayer mette la freccia e trova l’accordo per Grimaldo

Secondo quanto riferito da Sky, però, la telenovela Grimaldo sarebbe ad un passo dal concludersi definitivamente. L’esterno mancino del Benfica, infatti, ha trovato l’accordo con il Bayer Leverkusen, che ha beffato la concorrenza trovando l’intesa di massima con l’entourage del calciatore.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i club italiani, con Juve, Milan, Roma ed Inter (tra le altre) che avevano provato a tastare in maniera esplorativa la situazione. Grimaldo, dunque, ha scelto di vestire la maglia rossonera del Bayer Leverkusen e nei prossimi giorni potrebbero arrivare la tanto attesa fumata bianca.

L’accordo, però, non è più in discussione. Decisivo il lavoro ai fianchi effettuato dal Leverkusen, che è riuscito a convincere l’esterno spagnolo che aveva calamitato l’interesse di moltissimi club in giro per l’Europa. Fino a poco tempo si pensava che il Barcellona potesse far saltare il banco da un momento all’altro. Alla fine, però, a spuntarla è stata proprio il Bayer Leverkusen.