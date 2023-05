Formazioni ufficiali Bologna-Roma: Mourinho sorprende ancora

Formazioni ufficiali Bologna-Roma: formazione stravolta in vista della gara contro il Leverkusen, ecco l’undici che sfiderà il Bologna

Siamo nella fase finale della stagione ed ogni vittoria ed ogni sconfitta potrebbe cambiare tutto in casa Roma. I risultati delle altre pretendenti alla corsa Champions obbligano i giallorossi a provare a strappare la vittoria in casa di un Bologna che viene da un ottimo campionato, guidato dal tecnico Thiago Motta.

Nella giornata di ieri infatti non sono riuscite a centrare la vittoria ne la Lazio ne il Milan ne l’Atalanta, con quest’ultima che rischia di essere definitivamente tagliata fuori dalla lotta. La Roma non arriva però a questa partita nelle migliori condizioni fisiche, le fatiche della coppa si sono fatte sentire nell’ultimo mese, ed hanno compromesso e non poco la classifica.

Nelle ultime cinque partite infatti la squadra è riuscita a centrare la vittoria in una sola occasione, che risale al 16/4 in casa contro l’Udinese. Da li in poi in campionato Pellegrini e compagni hanno collezionato due pareggi e due sconfitte, dalle quali deriva l’attuale sesto posto in classifica. Per il match odierno Mourinho ha deciso di stravolgere la squadra, ecco le scelte del tecnico portoghese.

Formazioni Bologna-Roma: Mourinho stravolge la formazione

Formazione stravolta, e non potevano che essere queste le scelte di Mourinho, soprattutto vista l’importanza della partita di giovedì sera in Germania. Lo Special One lascia a casa Paulo Dybala e Rui Patricio in via precauzionale, a proteggere i pali giallorossi dunque ci sarà Svilar, mentre in attacco spazio a Solbakken.

In difesa ci sarà ancora Ibanez, soprattutto perché in rosa non ci sono riserve pronte per giocare da titolari. A centrocampo ancora spazio a Edoardo Bove, che sta migliorando giorno dopo giorno sotto la guida del tecnico portoghese. In attacco invece ci sarà ancora il capitano Lorenzo Pellegrini a supportare l’unica punta Belotti

Anche il Bologna deve fare i conti con le assenze, su tutte quelle di Soriano e Sansone, con Thiago Motta che ha deciso di puntare su Ecco le scelte degli allenatori e le formazioni ufficiali che scenderanno in campo oggi alle 18:00.

ROMA (3-4-2-1): Svilar – Celik; Cristante; Ibanez; Missori; Camara; Tahirovich; Zalewski; Wijnaldum; Solbakken; Belotti

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Sosa, Cambiaso; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Barrow.