Niente Mourinho, ecco il prossimo allenatore del PSG

Calciomercato Roma, addio Mourinho e futuro al PSG, in Francia hanno deciso: Al-Khelaifi non ha più dubbi.

La questione legata alla posizione dell’allenatore della Roma rappresenta ad oggi, certamente, una delle più calde e importanti del momento, alla luce di un contratto in scadenza il prossimo anno e, più in generale, di un affetto e una riverenza calcistica nata e consolidatasi in questi anni da una fetta importantissima della piazza rispetto ad uno dei personaggi più carismatici e vincenti che siano passati per la Capitale.

Senza celare alcuni limiti palesati quest’anno, infatti, la Roma continua ad essere una squadra importante e con margini di crescita che in tanti si augurano poter essere plasmati ancora sotto l’egida dello Special One. Ora come ora, il pensiero e l’attenzione principale di un personaggio saggio e intelligente abbastanza per capire la delicatezza del momento, sono rivolte unicamente su un presente che, come più volte sottolineato, risulterà centrale e determinante ai fini delle scelte future.

Lo sa bene il mondo Roma tutto, atteso da diversi impegni di campionato che sentenzieranno circa il prossimo piazzamento in Champions, unitamente agli almeno 90 minuti di Leverkusen che, considerate anche le convocazioni di Mourinho per Bologna-Roma, rappresentano l’impegno più importante per il tecnico e la squadra tutta.

Calciomercato Roma, ribaltone Galtier: nessun contatto PSG-Mourinho

Questo non significa, però, che la sfida odierna a Thiago Motta vada sottovalutata o snobbata, alla luce del buono stato di forma della compagine felsinea nonché dei risultati giunti ieri dai campi di La Spezia e Salerno, in grado di infiammare nuovamente una lotta Champions cui la Roma ha il dovere di partecipare fino a fine stagione.

Dopo di che, anche in base a responsi in Serie A ed Europa League, sarà possibile fare chiarezza su molteplici aspetti, a partire proprio dal futuro del tecnico che non si è mai sbilanciato sulla questione e distintosi in queste settimane per una smentita sulle voci che lo vedevano accostato con veemenza al PSG. Proprio su tale fronte, Le10Sport.com riferisce di un aggiornamento non banale, sottolineando l’assenza di contatti tra il PSG ed eventuali allenatori che potessero prendere il posto di Galtier.

Nemmeno Mourinho, stando a quanto si legge, è stato contattato dal club parigino, il cui presidente Al-Khelaifi avrebbe deciso di attendere la fine della stagione prima di ponderare una decisione definitiva. La stessa fonte, in particolar modo, sottolinea come però il tecnico francese dovrebbe restare anche il prossimo anno, salvo ribaltoni stagionali che facciano perdere fiducia nei suoi confronti. Le penne transalpine, addirittura, evidenziano come Galtier stia già pensando alla prossima stagione e alla sua organizzazione.