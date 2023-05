Nuove indagini ufficiali della Figc: intervento immediato

Confronto con i tifosi dopo Spezia-Milan e intervento della FIGC immediato: indagini in corso per fare chiarezza.

In un weekend ricco di incontri importanti e potenzialmente decisivi, l’attenzione mediatica è stata catturata con una certa veemenza soprattutto dai fatti relativi all’incontro tra la compagine di Semplici e quella di Pioli, inseritosi nel ricco corpo di partite di un fine settimana che non poca valenza potrebbe assumere ai fini di una corsa per un piazzamento in Champions League che coinvolge anche la Roma di Mourinho.

Quest’ultima è attesa dalla delicata trasferta di Bologna, in programma quest’oggi alle 18 e in vista della quale i giallorossi sembrano destinati ad andare incontro ad una serie importanti di novità che permettano di preservare e gestire le limitate energie sulle quali Mourinho potrà contare nel corso di una settimana a dir poco importante. I tanti infortuni e la centralità degli almeno 90 minuti di giovedì hanno infatti portato il tecnico a preservare alcuni degli elementi che si augura poter essere al 100% per la trasferta tedesca, in programma fra quattro giorni.

Spezia-Milan, la FIGC apre un’indagine: ecco cosa sta succedendo

Al di là dei discorsi Champions e dei diversi passi falsi di Lazio, Atalanta e Milan che rendono l’odierno Bologna-Roma un incontro importantissimo per recuperare terreno ai fini di un approdo tra le prime quattro, in queste ore, come dicevamo, l’attenzione è stata rivolta soprattutto ai fatti successivi al fischio finale di Spezia-Milan.

Il turnover e il non brillante momento psicologico della compagine di Pioli, reduce dal pesante scacco contro l’Inter nell’euroderby, ha infatti visto soccombere nuovamente Theo Hernandez e colleghi, contro una squadra ligure che sta cercando di restare aggrappata con tutta sé stessa alla Serie A. Dopo il triplice fischio, come noto ai più, la squadra rossonera si è recata presso i tifosi presenti nel settore ospiti, con i quali è iniziato un ‘dialogo’ che ha coinvolto alcuni ultras e i calciatori, oltre che Stefano Pioli.

Sull’episodio, stando a quanto riportato da ANSA, sta conducendo delle indagini la FIGC, il cui compito è quello di appurare il contenuto del confronto e le sue finalità. Se si trattasse di una semplice esortazione dal sapore di incoraggiamento per il derby di martedì e questo rush finale di stagione, non ci sarebbero problemi o ripercussioni.

Ben diverse, invece, le eventuali conseguenze che potrebbero emergere se venisse appurato che il dialogo abbia avuto il sapore di minaccia nei confronti della squadra. In questo caso, infatti, il Codice della Giustizia Sportiva contiene la cosiddetta norma che vieta la “gogna pubblica”, subita dai calciatori per compiacere e assecondare le frange più calde della propria tifoseria.