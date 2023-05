Rigore negato alla Roma: il verdetto di Marelli è immediato

Nel corso di Bologna-Roma, hanno fatto discutere due episodi nel cuore dell’area di rigore avversaria, avvenuti a distanza di tempo. Marelli prende subito posizione.

Pur scendendo in campo con una formazione molto diversa rispetto a quella che sarà all’opera contro il Bayer, la Roma ha tenuto a testa in lungo e in largo ad un Bologna che tra le mure amiche aveva messo in difficoltà Milan e Juventus, trafiggendo l’Inter. Ed invece i giallorossi, con una condotta di gara non remissiva, hanno avuto le migliori occasioni per centrare il colpo grosso anche nel finale.

Le solite imprecisioni sottoporta hanno però frenato la Roma, che ha protestato per due episodi dubbi nel cuore dell’area di rigore felsinea. Nel primo tempo Solbakken, entrato in area, è stato fermato da una sbracciata di Sosa che ha visibilmente allargato il braccio, rischiando molto. Secondo quanto riferito dal commentatore tecnico arbitrale DAZN, Luca Marelli, pur non essendoci i presupposti per il penalty, Sosa ha rischiato molto perché ha allargato il volume del corpo con quella sbracciata. Il Var, però, non poteva intervenire, ragion per cui la decisione da parte di Orsato non poteva essere confutata trattandosi di una decisione di campo.

Bologna-Roma, contatto Lykogiannis-Ibanez: “Ci poteva stare il calcio di rigore”

Maggiori perplessità, invece, ha destato il contatto Lykogiannis-Ibanez. Su un traversone arrivato dalla corsia destra, infatti, il brasiliano è stato fermato con le cattive dall’intervento del difensore del Bologna, che nel prendere posizione ha colpito il centrale della Roma. Anche in questo caso Orsato ha deciso di non decretare il calcio di rigore, con il VAR che non è intervenuto.

Già a caldo Luca Marelli aveva paventato la possibilità che fosse decretata la massima punizione per i giallorossi. Il commentatore tecnico arbitrale di DAZN, poi, ha rincarato la dose nel post partita, affermando che ci fossero tutti i presupposti per il calcio di rigore a favore della Roma: “In questo caso si tratta di un vero e proprio colpo e secondo me in questa circostanza ci può stare il calcio di rigore.”