Accordo UFFICIALE prima del Bayer: addio Roma

Accordo ufficiale, lo hanno annunciato così, quasi all’improvviso, anche se ieri si parlava di un’operazione fatta. Lo hanno preso prima della Roma

Accordo ufficiale. Così, Ieri si è parlato di una trattiva ormai chiusa, ma nessuno si aspettava un annuncio imminente. E invece, il colpo, il Bayer Leverkusen, lo ha piazzato subito, annunciandolo con una nota stampa e con una foto piazzata sui propri profili social. Ormai non ci sono dubbi.

Grimaldo è un giocatore dei tedeschi. E’ stata la stessa società ad annunciarlo con un Tweet pochi istanti fa dove c’è una foto del giocatore spagnolo che ha lasciato il Benfica e con Xabi Alonso, bello sorridente, a godersi il nuovo innesto per la prossima stagione. Un colpo importante, che ha bruciato tutta la concorrenza. Sì, perché sull’esterno sinistro, a quanto raccolto nelle ultime settimane, c’erano diverse squadre. Dalla Juve, passando per il Real Madrid, continuando anche per la Roma che lo aveva messo nel mirino in caso di addio di Spinazzola e infine anche al Galatasaray.

Niente da fare per nessuno. Grimaldo se lo è preso il Bayer Leverkusen confermando così le notizie che erano arrivate nella giornata di ieri, quando si parlava davvero di un accordo ormai trovato. Il giocatore, che lascia così il campionato portoghese con un campionato ormai conquistato – manca davvero poco – ha firmato fino al 2027.

Un colpo grosso, senza poche discussioni, per i tedeschi, avversari giovedì dei giallorossi nella semifinale di ritorno dell’Europa League. La Roma all’Olimpico ha piazzato un piccolo vantaggio, grazie alla rete di Bove, ma sarà dura, e lo sappiamo benissimo.