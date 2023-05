Calciomercato Roma, assalto Sarri: il derby è doppio

Calciomercato Roma, assalto di Maurizio Sarri: il derby è doppio contro la Lazio che ha due obiettivi in comune con i giallorossi

La partita contro il Bologna ha dato una prova lampante, una di quelle che non si possono in nessun modo ribaltare: Mourinho ha deciso che per arrivare in Champions League c’è un solo modo, cercare in tutti i modi di vincere l’Europa League. E sappiamo benissimo quanto sarà difficile strappare il pass giovedì sera contro il Bayer Leverkusen.

Sì, la Roma riparte dall’1-0 dell’Olimpico firmato Bove, ma anche in Germania andrà con gli uomini contati. Ci sono da capire oggi le condizioni di Celik uscito ieri e c’è una piccola speranza, ma solo per la panchina, per Smalling. Vabbè, questo è un altro discorso che, però, si lega a quelle che saranno le scelte future sul mercato giallorosso. Sappiamo bene che qualificarsi nella massima competizione europea porterebbe degli introiti importanti che si possono di certo investire sulle operazioni estive. E, almeno due degli obiettivi giallorossi per la prossima stagione, collimano con quelli della Lazio spiega oggi il Corriere dello Sport. Sì, Sarri, per la sua squadra, avrebbe due sogni.

Calciomercato Roma, due nel mirino della Lazio

Il primo potrebbe far sorridere in ogni caso Pinto, che come sappiamo ha una percentuale importante (il 30%) sulla futura rivendita: il nome è quello di Frattesi, che a Milano contro l’Inter nel weekend appena andato in archivio ha trovato un’altra rete della sua, importante, stagione. Su di lui ci sono gli interessi di Juventus ma anche della Lazio. Un sogno di Sarri si legge sul quotidiano.

Un altro porta il nome di un esubero del Chelsea che anche la Roma ha messo nel mirino ma anche l’Inter potrebbe prendere in considerazione come possibile contropartita nel caso i Blues si presentassero a Milano per chiedere informazioni su Onana. Loftus-Cheek, dopo essere cresciuto dentro il club londinese, ormai ha capito che il suo tempo è finito. Non sembra ci siano possibilità per lui di fare parte della rosa di Pochettino che salvo clamorosi colpi di scena sarà il nuovo tecnico della squadra chiamata a rinascere dopo una stagione da incubo. Insomma, un doppio derby sul mercato: per non farsi mancare nulla.