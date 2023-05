Calciomercato Roma, Pinto ha deciso: salta la firma

Calciomercato Roma, Pinto ha deciso: niente rinnovo dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Un reparto da rifondare

La situazione, arrivati a questo punto della stagione, è ormai delineata. E difficilmente l’idea di Pinto cambierà: anche perché le occasioni sono poche da qui al rompete le righe, e allora visto quello che è riuscito a fare fino al momento i margini di manovra sono davvero pochi.

Un addio appare certo. Il contratto in scadenza alla fine della stagione – almeno secondo le informazioni che sono state riportate da ForzaRoma.info – non dovrebbe essere rinnovato. Troppe partite a vuoto e un bottino in termini di realizzazioni davvero misero. Tre gol in Europa e uno solo in Coppa Italia. Con una macchina, importante anche: nessuna rete in campionato.

Calciomercato Roma, la decisione di Pinto su Belotti

Il bottino piange per Belotti ed è troppo poco per confermarlo. Così pare, almeno per ora, ma come detto sarà difficile che Pinto possa cambiare idea. L’addio appare probabile, se non certo, anche perché a quanto pare qualcuno che lo potrebbe prendere, a parametro zero, c’è. Soprattutto in Premier League.

Insomma, Pinto dovrà per forza di cose cercare di rifare l’attacco della Roma per il prossimo anno. Anche perché non solo Belotti potrebbe salutare: sì, anche Abraham, come sappiamo, è nel mirino di qualche club inglese che lo potrebbe riportare al di là della Manica il prossimo anno. E sappiamo, inoltre, che il centravanti è uno dei possibili sacrificati alla fine dell’anno per cercare di rimettere a posto le casse giallorosse per il prossimo anno. Quindi attacco da rifondare per la Roma. Sì, sulla prima linea di Mourinho potrebbe cambiare tutto. Il solo Dybala al momento è certo di rimanere, ma sappiamo anche che il futuro della Joya è legato a quello dello Special One.