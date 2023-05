Calciomercato Roma, sfida a Juve e Spalletti: abbraccio galeotto

Calciomercato Roma, Tiago Pinto è pronto a sfidare mezza Serie A in vista della finestra estiva. Anche Juventus e Napoli pronte ad insidiare il portoghese

La stagione calcistica italiana è entrata nella fase finale. Il Napoli di Luciano Spalletti si è laureato Campione d’Italia con cinque giornate d’anticipo sulla fine della Serie A. Nel campionato italiano è ancora viva la lotta ai piazzamenti europei, con la Juventus di Allegri che attualmente occupa la seconda posizione in classifica. Più attardata la Roma di José Mourinho, reduce dal pareggio a reti bianche allo stadio Dall’Ara di Bologna, che la posiziona al sesto posto a tre gare dal termine del campionato.

Juventus e Roma sono attese dal ritorno delle semifinali di Europa League. Le due squadre sono in corsa per un posto nella finalissima di Budapest. I giallorossi scenderanno in campo giovedì sera, in casa del Bayer Leverkusen. Anche la Juventus tornerà in campo in trasferta, per affrontare il Siviglia. Il Napoli dal canto suo si gode il terzo titolo della sua storia, allentando la tensione in campo vista la matematica conquista dello Scudetto. Il tecnico dei partenopei ha ricevuto il Premio Bulgarelli, al pari di un centrocampista che è comune obiettivo di calciomercato dei tre club.

Calciomercato Roma, intrigo Frattesi in Serie A: l’abbraccio con Spalletti

Parliamo di Davide Frattesi, anche quest’anno protagonista di un’ottima stagione con la maglia del Sassuolo. Anche il centrocampista ha ricoevuto il Premio Bulgarelli ed ha così commentato il proprio futuro: “Adesso voglio finire bene al Sassuolo poi vedremo. Ho promesso al direttore di non parlare di mercato e voglio mantenere la parola.”

Sul possibile approdo in Premier League: “La Premier è un campionato di livello importante e bisogna arrivare lì al 100%. Bisogna arrivare preparati, credo sia giusto fare un altro passaggio prima di andare lì ma nella vita come nel calciomercato non si sa mai.” Non è sfuggito agli addetti ai lavori l’abbraccio affettuoso tra il calciatore e Luciano Spalletti, retroscena svelato in diretta da Leonardo Zullo in diretta su TV PLAY a calciomercato.it