Calciomercato Roma, sottomarino on fire: salutano in tre

Calciomercato Roma, dalla Spagna arrivano interessanti indiscrezioni sul futuro di uno dei calciatori che non rientrano nei programmi giallorossi.

La volontà di puntellare l’organico con innesti di qualità ma allo stesso tempo la necessità di sfoltire l’organico con cessioni mirate, da cui riuscire ad intascare un tesoretto da poter investire nell’immediato.

In questa duplice prospettiva si possono ascrivere le prossime mosse di mercato della Roma, con Tiago Pinto che è già all’opera per provare a puntellare la rosa. Con Aouar ormai ad un passo e N’Dicka sempre più in orbita giallorossa, la strada sembra ormai essere scandita. I capitolini proveranno a valorizzare eventuali occasioni low cost in una prima fase, per poi provare ad alzare l’asticella nell’acquisto di quei calciatori con i quali fare il definitivo salto di qualità. Il tutto vagliando con attenzione la questione relativa a possibili intriganti cessioni.

Calciomercato Roma, il Villarreal sulle tracce di Kluivert: il possibile effetto domino

Non possano inosservati gli ultimi spifferi dalla Spagna legati al futuro di Justin Kluivert. Secondo quanto riportato da elgoldigital.com, infatti, l’avventura dell’ex Nizza con la maglia del Valencia sarebbe ormai giunta al capolinea. Nonostante una seconda parte di stagione di valore, salvo clamorosi colpi di scena l’olandese non sarà riscattato. Il suo ritorno nella Capitale, però, potrebbe essere di breve durata.

Sempre stando alla medesima fonte, infatti, sulle tracce di Kluivert si sarebbe messo il Villarreal. Il “Sottomarino Giallo”, infatti, potrebbe perdere pedine importanti in attacco come Chukwueze e Yeremy Pino: ragion per cui avrebbe cominciato a sondare la situazione legata a Kluivert, per capire eventuali margini di manovra. Come già ribadito in precedenza la Roma non considera incedibile l’esterno offensivo e se dovesse arrivare un’offerta da almeno 15 milioni di euro la strada per il club spagnolo si metterebbe immediatamente in discesa.