Caos al triplice fischio: caccia all’uomo e scontri con la polizia

Quanto successo dopo il fischio finale della gara è destinato a monopolizzare per diverso tempo l’attenzione mediatica. La ricostruzione.

La stagione è ormai entrata nella sua fase più calda e verdetti ufficiali cominciano ad essere emanati senza soluzione di continuità. L’ultimo, in ordine di tempo, è arrivato in Spagna.

In virtù del successo maturato in trasferta in casa dell’Espanyol per 2-4, infatti, il Barcellona si è laureato Campione di Spagna per la ventisettesima volta della sua storia. Una cavalcata trionfale quella degli uomini di Xavi, che hanno avuto sempre il controllo di un campionato mai realmente in discussione ormai da qualche mese. Con quattro giornate d’anticipo, dunque, i blaugrana hanno messo le mani su uno Scudetto che definire strameritato sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Tuttavia la festa di Lewandowski e compagni, almeno nell’estasio Cornellà-El Prat, è durata molto poco.

Espanyol-Barcellona, i tifosi di casa interrompono la festa Scudetto: invasione di campo e scontri

Gli uomini di Xavi, infatti, avevano cominciato a festeggiare creando una sorta di girotondo umano in prossimità del cerchio di centrocampo, subissati dai fischi dei tifosi dell’Espanyol. La rivalità cittadina, però, è andata ben oltre i limiti del consentito. Alcuni supporters dell’Espanyol infatti, si sono riversati in campo, originando una vera e propria caccia all’uomo all’indirizzo dei calciatori del Barcellona che, fortunatamente, non sono stati inermi ed hanno guadagnato immediatamente la via degli spogliatoi.

In un primo momento è stato vano il tentativo di fermare le operazioni da parte degli steward, alche si è reso necessario uno spiegamento di forze dell’ordine molto più massiccio. A quel punto, però, è nata una vera e propria guerriglia tra le forze di polizia e i tifosi dell’Espanyol, che si è protratta per qualche minuto. Immagini molto forti che, come prevedibile, hanno fatto immediatamente il giro del web, consegnando ancora una volta la realtà di una rivalità che non sa riconoscere il merito e le vittorie altrui.