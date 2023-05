“Mourinho vuole Neymar”, sentenza dalla Spagna: hanno deciso

“Mourinho vuole Neymar”, in Spagna non hanno dubbi. Il club ha già deciso: avvisto immediato al mister della Roma.

Lo Special One è consapevole di essere entrato insieme a tutta la squadra in un momento decisivo e finale della stagione, attualmente in grado di proporre ancora plurimi obiettivi e, in particolar modo, un approdo in Champions League che, come più volte sottolineato, rappresenta da tempo il grande goal della società, ben consapevole dei risvolti economici che potrebbero essere garantiti da un risultato del genere.

La folta concorrenza e il diverso terreno perduto nel corso di queste ultime settimane, soprattutto a causa della difficile gestione di energie con la quale Mourinho ha dovuto fare i conti, rendono un approdo tra le prime quattro un traguardo in salita ma non impossibile. Senza dimenticare che la gara di giovedì potrebbe fungere da ennesima discriminante per sentenziare un approdo alla prossima Champions, va anche detto che gli attuali dubbi e le vigorose incertezze registrantesi in casa Roma circa il piazzamento finale interessano anche l’attesa per una sentenza sul caso Juventus che potrebbe risultare decisiva, per i giallorossi e non solo.

Mourinho e la richiesta al PSG su Neymar: hanno già deciso

Manca, comunque, sempre meno tempo per assistere ai responsi di un campionato che, Napoli a parte, presenta ancora numerose incertezze e altrettante sfide serrate per obiettivi da raggiungere entro la fine del mese. In casa Roma, in particolar modo, si è consapevoli che quanto sarà raccolto in questi giorni potrebbe avere un certo impatto anche sulle future scelte del club, oltre che di un Mourinho la cui posizione resta non chiarissima.

Del contratto in scadenza nel 2024 si sa da tempo, così come però dei non poco nobili apprezzamenti giunti dall’Europa (e non solo) per un allenatore che, per nome, carriera e carisma resta tra i migliori d’Europa. Questo spiega, da un lato, l’anelito della piazza romanista a vedere José ancora a lungo sulla panchina; dall’altro, le avances giunte da importanti realtà ben si incastrano con la consapevolezza rispetto al grande spessore del portoghese.

In particolar modo, sono giunte in queste ore dalla Spagna novità di non poco conto circa un futuro al PSG. Il club parigino rappresenta infatti uno di quelli che avrebbe manifestato maggiori interessi in questi ultimi mesi. La scelta su Galtier e, consequenzialmente, quella su un ipotetico sostituto non è stata ancora ponderata. Come sottolinea Sport.es, però, Mourinho avrebbe avanzato al PSG una precisa richiesta in caso di approdo nella Capitale francese.

José non vorrebbe infatti assistere all’addio di Neymar, in una delicatissima posizione rispetto alla società e ad una piazza che ha manifestato una posizione di palese opposizione anche ad un giocatore del calibro di Messi. Dai piani alti del ricco club saudita sarebbe però stata ponderata una scelta ben precisa, immediatamente comunicata a Mourinho: la partenza di Neymar resta una priorità da rispettare. E chissà che non possa rappresentare l’ennesimo fattore in grado di avere una carte ingerenza ai fini di una decisione che genera grandi attenzioni non solo in casa Roma.