Nuovo allenatore e due argentini nel mirino: sogno Roma svanito

Dall’Inghilterra trapelano novità interessanti: Roma chiamata indirettamente in causa. Ecco quanto riferito dal Daily Mail.

Sebbene la stagione non sia ancora terminata, il tam tam mediatico relativo all’effetto domino delle panchine comincia a tenere banco già da diverso tempo. Ne sa qualcosa la Roma, visto che il profilo di José Mourinho continua ad essere accostato – al momento senza particolari riscontri – a diverse big del calcio europeo.

Tra i club a cui lo “Special One” è stato accostato impossibile non menzionare il Chelsea. Un’associazione di idee più che altro, visto che i Blues hanno immediatamente sciolto le riserve virando su Mauricio Pochettino. Sarà l’ex Tottenham l’erede designato di Lampard e colui al quale sarà affidato il difficile compito di imprimere una svolta decisiva a tutto l’ambiente. Il matrimonio tra Pochettino e il Chelsea ormai sembra ad un passo dal concretizzarsi. Ogni giorno può essere quello buono per l’annuncio ufficiale di un’operazione sulla quale non permane alcun tipo di dubbio. Ecco perché i londinesi, sfruttando anche l’enorme potenza economica a loro disposizione, stanno cominciando a muoversi sotto traccia per programmare la lista dei prossimi rinforzi.

Calciomercato Roma, il Chelsea rompe gli indugi per Emiliano Martinez

Un nuovo attaccante, due centrocampisti e un estremo difensore carismatico al quale affidare le chiavi della propria porta. Queste le prime richieste che Mauricio Pochettino avrebbe formulato agli uomini mercato del Chelsea. All’identikit dei ruoli da rinforzare ha però fatto immediatamente seguito l’analisi dei calciatori effettivamente nel mirino. E così, stando a quanto riferito dal Daily Mail, nella lista dei desideri dei Blues sono finiti Lautaro Martinez, Declan Rice, Mac Allister ed Emiliano Martinez.

Proprio Martinez era stato accostato anche alla Roma, con i giallorossi che però sembrano orientati a consegnare le chiavi della propria porta ad un estremo difensore italiano. Tra tutti il profilo di Vicario sembra essere quello che intriga maggiormente Tiago Pinto, che però dovrà fare i conti con una concorrenza da urlo, che annovera tre la alta anche Inter e Juventus.