Roma, le ultime da Trigoria: le condizioni di Dybala e Smalling

Roma, oggi la squadra ha ripreso gli allenamenti a Trigoria. Ecco le ultime notizie sulle condizioni di Dybala e Smalling

Mourinho ha deciso di puntare tutto sull’Europa League. Ormai di dubbi non ce ne stanno più, visto che la classifica della Serie A si è fatta davvero difficile nonostante ci si aspetti una penalizzazione nei confronti della Juventus il prossimo 22 maggio. Ma la testa dello Special è sulla Coppa, tant’è che ieri in campo a Bologna ha mandato molti ragazzini.

Oggi, comunque, la Roma, ha ripreso gli allenamenti a Trigoria. E al fianco di Mou c’era anche Tiago Pinto: il dirigente portoghese ha seguito da vicino il lavoro della squadra. Di quelli che erano in campo ovviamente, visto che molti si sono allenati in palestra. E tra questi c’erano anche Dybala e Smalling.

Roma, le ultime da Trigoria

I due sono alle prese con i propri infortuni. E nella giornata di domani si potrebbe realmente capire se entrambi potranno essere a disposizione per la trasferta in terra tedesca. Ci sono sicuramente delle possibilità per la Joya; minori per Smalling, che almeno spera di essere in panchina in quella che è la partita più importante della stagione per la Roma.

In campo oggi sono scesi quelli che ieri in Emilia non ha giocato o lo ha fatto poco. Mancini, Matic, Pellegrini e Spinazzola quindi sono scesi in campo. Il resto del gruppo giallorosso invece, insieme ai due citati prima, ha lavorato in palestra. Ma le notizie che interessano, ovviamente, sono quelle che girano attorno ai due che possono realmente fare la differenza dentro la Roma. Vedremo quali saranno gli sviluppi, e vedremo soprattutto domani se dal centro sportivo giallorosso arriveranno delle notizie positive. Quelle che tutti aspettano. Servirebbero entrambi per superare l’ultimo ostacolo prima di Budapest.

Aggiornamento Dybala

Intanto, la Joya, pochi minuti fa, ha postato una storia sul suo profilo Instagram: Dybala canta una canzone “Maradò, Maradò” che ricorda il campione argentino compianto e connazionale. Insomma, è di buon umore, e questi sono segnali importanti in vista di giovedì.