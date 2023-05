Roma, Giacinti punta su Belotti: “Ecco di cosa ha bisogno”

Roma, nuovo obiettivo dopo il grande traguardo: “Si tratta di un punto di partenza”.

L’attenzione in casa giallorossa sta interessando in queste ultime settimane una pluralità di fattori che abbracciano questioni sportive e non sole. Il grande passo in avanti per lo Stadio la scorsa settimana ha certamente rappresentato un motivo di grande interesse in ambito mediatico, oltre che alla vivezza che contraddistingue un rush finale di stagione che garantisce alla squadra di Mourinho la possibilità di lottare e competere fino alla fine per importanti traguardi.

L’unico responso del campionato è fin qui arrivato unicamente sul fronte Napoli, oltre che sulla retrocessione del Napoli e le risalite di Frosinone e Genoa. Per il resto, dalla questione salvezza ai responsi europei, ci sono ancora tanti parametri che potrebbero fungere da sovversione o conferma all’attuale situazione. Restando in casa Roma, al di là della serrata lotta per un piazzamento in Champions, si può asserire con certezza che il club giallorosso stia continuando a operare con concretezza e serietà ai fini di una crescita che abbracci plurimi aspetti.

Roma, Giacinti non si pone limiti: “Lo Scudetto è un punto di partenza”

Sin dal loro approdo, infatti, i Friedkin hanno palesato grande attenzione rispetto a questioni non unicamente calcistiche o che si limitassero al solo mondo maschile della società. Rispettando una felice tendenza che contraddistingue tutto il calcio europeo, la Roma ha infatti cercato di intervenire e lavorare per ampliare e migliorare una Primavera che da anni vive un percorso di ascesa evidente, unitamente ad un Calcio Femminile che ha toccato in queste settimane un importante punto.

Ci riferiamo, ovviamente, alla conquista dello Scudetto da parte della Roma Women, circa il quale è intervenuta l’attaccante giallorossa, Valentina Giacinti, così espressasi ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it. “Vincere lo Scudetto è emozionante: siamo riuscite a farlo a Roma e questo deve essere un punto di partenza. Vogliamo crescere anche in Europa, dal momento che questo significherebbe fare un altro step molto importante. Abbiamo smosso qualcosa nel calcio femminile e sono sicura che la società continuerà ad investire”.

“Far parte di questa società, che crede molto in questo sport, è per noi motivo di onore. Siamo molto contente di farne parte e cercare di portare risultati. La sensazione di rappresentare la Roma e la Nazionale italiana è bellissima. Il merito dello Scudetto è di tutta la squadra, siamo un gruppo unico e da soli non si conta molto”.

Il commento finale sul collega giallorosso, Andrea Belotti: “Mi piace studiare tutti gli attaccanti e secondo me Belotti è un grande attaccante. Ha bisogno soltanto di sbloccarsi: sono sicura farà di meglio nella prossima stagione“.