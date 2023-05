Addio ufficiale prima di Bayer-Roma: il comunicato del club

Addio ufficiale prima di Bayer-Roma, c’è il comunicato del club che saluta la bandiera. Ecco di chi si tratta

Dopodomani sera c’è Bayer Leverkusen-Roma, una partita fondamentale per la stagione dei giallorossi che hanno deciso di puntare tutto sulla Coppa. Le scelte di Mourinho, soprattutto nella sfida contro il Bologna, l’ultima di questo campionato affrontata, hanno dato delle indicazioni nette.

Ieri, il Bayer Leverkusen comunque, ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Grimaldo, il terzino spagnolo preso a parametro zero dal Benfica che anche la Roma aveva messo nel mirino. Ma non solo: pure diversi club europei ci avevano fatto un pensiero, ma è stato il club di Xabi Alonso ad accaparrarsi le sue prestazioni. E se ieri c’è stato un annuncio ufficiale in entrata, oggi, in casa tedesca, ne è arrivato un altro. Però questa volta parliamo di un’uscita.

Addio ufficiale prima di Bayer-Roma, Bellarabi lascia

Karim Bellarabi non rinnoverà il proprio contratto con il Bayer Leverkusen e lascerà il club in estate. Ad annunciarlo è stato lo stesso club tedesco che sui social lo ha ringraziato per le 12 stagioni e le 290 partite con la maglia rossonera: Bellarabi, con la maglia delle Aspirine addosso, ha fatto 57 gol e servito 66 assist.

Una leggenda vera e propria anche per i tifosi tedeschi, che saluteranno a parametro zero il proprio attaccante al termine di questa annata. Bellarabi, classe 1990, sarà libero quindi di accasarsi in un altro club al termine di questa annata. E vedendo le sue caratteristiche, e vedendo anche quello che è riuscito a fare nel corso di questi anni in Germania, potrebbe pure interessare a qualche società di Serie A. In ogni caso, al momento, la notizia è quella dell’addio. Un’altra ufficialità a pochi giorni dal match contro la Roma.