Antonio Conte torna in Serie A: doppia epurazione per il sì

Il futuro di Antonio Conte continua a tenere banco: la decisione potrebbe aprire le porte a nuovi scenari.

Quella che è cominciata da poco rischia di configurarsi come una delle settimane più importanti della stagione della Roma. Dopo il pareggio ottenuto contro il Bologna, infatti, gli uomini di Mourinho sono attesi dalla trasferta contro il Bayer Leverkusen per la gara valida per il ritorno delle semifinali di Europa League. Si partirà dallo 0-1 dell’andata, con i giallorossi che getteranno il cuore oltre l’ostacolo per riuscire a strappare il pass per la finale.

Tuttavia in queste ore a tenere banco è il futuro di José Mourinho. L’allenatore portoghese, infatti, è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024 e fino a questo momento non ha mai lanciato veri segnali di insofferenza. Tuttavia il faccia a faccia atteso con i Friedkin per stabilire le prossime mosse della Roma sia sul mercato che sotto il profilo tecnico potrebbe rappresentare la chiave di volta della permanenza nella Capitale dello “Special One”. Intanto sono comunque diversi i nomi accostati alla Roma, attenzionati al momento solo ed esclusivamente da un punto di vista mediatico.

Conte-Milan possibile solo con gli addii di Maldini e Massara

Fra questi impossibile non menzionare le indiscrezioni riguardanti il futuro di Antonio Conte. Nel novero delle papabili destinazioni dell’ex allenatore del Tottenham, infatti, ci sarebbe anche la Roma. I giallorossi, però, come già ribadito in precedenza, sono sicuri della permanenza di Mourinho ancora per un altro anno e faranno il possibile affinché ciò accada.

Nella lista degli eventuali sostituti, però, la candidatura di Conte non può essere esclusa a priori. Nome sempre chiacchierato, quello dell’ex tecnico della Juve è un profilo del quale si parla molto ormai da diverso tempo. L’opzione relativa ad un ritorno in Serie A, però, per adesso è mero fantamercato.

Accostato – tra le altre – anche a Juventus ed Inter, nei giorni scorsi si era diffusa la voce di un possibile interessamento del Milan per l’allenatore salentino. Secondo quanto riferito da Sebastiano Sarno, però, i rossoneri sono molto lontani dal poter entrare nell’ordine di idee di piazzare l’affondo decisivo per Conte. L’ex Tottenham, infatti, sposerebbe la causa del “Diavolo” solo nel caso in cui si materializzassero gli addii di Maldini e Massara: opzione oggettivamente utopistica. Staremo a vedere cosa succederà.