Bayer Leverkusen-Roma, UFFICIALE l’arbitro: c’è un precedente in stagione

Bayer Leverkusen-Roma, ufficiale l’arbitro: un solo precedente con i giallorossi assai recente. Ecco l’incrocio con la squadra di Mourinho

La partita più importante dell’anno per la Roma. Sì, perché ormai José Mourinho ha deciso, e lo ha fatto capire con le scelte contro il Bologna, e anche con le sue dichiarazioni alla fine del match, di puntare solo ed esclusivamente alla Coppa. Quello che arriverà in campionato si vedrà solamente alla fine della stagione.

Contro il Leverkusen i giallorossi si giocano tutta la stagione. E si spera che quella in terra tedesca possa essere solamente la penultima partita europea dell’anno, significherebbe che la Roma andrebbe a giocare a Budapest, sede della finale di Europa League. Ancora due giorni, quindi, e si conoscerà il destino. E nel frattempo è arrivata la scelta ufficiale dell’arbitro.

Bayer Leverkuse-Roma, arbitra Vinčić

Sarà lo sloveno Slavko Vinčić a fischiare. Coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič. Il IV Uomo invece sarà Irfan Peljto. Il VAR è affidato a Nejc Kajtazovic, Matej Jug l’AVAR. Un arbitro di assoluto valore, visto che ha arbitrato nella passata stagione la finale proprio dell’Europa League tra l’Eintracht Francoforte, che ha portato a casa il trofeo, e i Rangers.

Per la Roma un solo precedente con il direttore di gare in questione, ed è freschissimo e riguarda anche questa edizione della coppa. Vinčić ha diretto infatti lo spareggio contro il Salisburgo, formazione retrocessa dalla Champions League, all’Olimpico, quando i giallorossi si sono imposti per 2-0 ribaltando la sconfitta immeritata della gara d’andata grazie alle reti di Belotti e di Paulo Dybala. Due che potrebbero giocare giovedì come potrebbero rimanere fuori. Il primo ovviamente per scelta tecnica, il secondo invece perché ancora alle prese con la botta alla caviglia che fa male. Ma Mou spera, decisamente, di recuperarlo. Infine, per lo sloveno, un precedente anche con il Bayer Leverkusen: anche in questo caso è arrivata una vittoria per i tedeschi.