Calciomercato Roma, formula alla Wijnaldum: Pinto lo strappa alla Juve

Calciomercato Roma, l’occasione che non ti aspetti: messo alla porta dal suo allenatore, potrebbe clamorosamente sbarcare nella Capitale.

A caccia di sorprese. Non manca ormai molto all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato per la Roma, che oltre a pensare a chiudere al meglio una stagione che potrebbe regalare ancora sorprese importanti, comincia già a ragionare sulle prossime mosse in sede di negoziazioni. Molto, se non tutto, dipenderà dal futuro di José Mourinho. Legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2024, lo “Special One” per adesso è concentrato sui prossimi impegni che attendono la sua compagine.

Pur non palesando quasi mai evidenti segnali di insofferenza, è chiaro che Mourinho vorrà avere un feedback importante dalla proprietà. Le chances di una sua permanenza nella Capitale restano molto alte, ma lo scenario è comunque da monitorare. La Roma comunque vuole alzare l’asticella e i contatti sempre più fitti per N’Dicka ed Aouar ne sono una testimonianza tangibile. Quello dell’attuale centrocampista del Lione, però, potrebbe non essere l’unico tassello utile per rinforzare la zona nevralgica del campo. La pista che porta Frattesi, seppur meno battuta rispetto a qualche mese fa, non può essere ancora depennata a priori. Ma occhio alle sorprese.

Calciomercato Roma, occasione Saul Niguez: l’affare che può far gola ai giallorossi

Soprattutto in casa Atletico Madrid potrebbero originarsi situazioni interessanti. I Colchoneros si preparano a chiudere una stagione vissuta con pochi sussulti. La conferma di Simeone potrebbe portare ad un vero e proprio restyling: sono tanti i calciatori che hanno deluso le attese, con le valigie in mano. Tra questi la situazione Saul potrebbe intrigare e non poco i club italiani. Ritornato dall’esperienza in prestito al Chelsea, lo spagnolo ha collezionato poco più di 1000 minuti di gioco, in 31 apparizioni ufficiali. Un bottino troppo magro per un calciatore che fino a pochi anni fa era sulla cresta dell’onda. Incapace di riprendersi quel ruolo che si era ritagliato nella mediana dei Colchoneros, Saul Niguez potrebbe vagheggiare l’addio a fine stagione.

Il suo rapporto con Simeone non è del resto dei più idilliaci. La sensazione è che il “Cholo” non si strapperebbe i capelli qualora dovesse arrivare l‘offerta giusta per il classe ’94. Secondo quanto riferito da fichajes.net, diversi club in Premier e in Serie A hanno cominciato a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra. Sotto questo punto di vista la Roma potrebbe ritagliarsi uno spazio importante.

I giallorossi, del resto, avevano già messo gli occhi sul gioiello cresciuto nelle giovanili del Real Madrid lo scorso anno, prima di virare in maniera convinta su Wijnaldum. Legato all’Atletico da un contratto in scadenza nel 2026, Saul ha una valutazione che si attesta sui 10-15 milioni di euro. Seguito in passato anche dalla Juventus, per il jolly iberico potrebbe essere ceduto la Roma potrebbe anche entrare nell’ordine di idee di intavolare una trattativa alla Wijnaldum. Un prestito con diritto di riscatto, infatti, è una soluzione che potrebbe accontentare tutti, soprattutto se dovessero scattare delle condizioni per farlo tramutare in obbligo. Al momento è solo una suggestione, ma le vie del mercato sanno essere infinite…