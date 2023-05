Calciomercato Roma, il futuro ormai è deciso: anche se la destinazione ancora è in bilico. Occasione a zero in Premier League

Non ci sono dubbi, ormai. Almeno secondo le informazioni che sono state riportate da Fabrizio Romano. Come non ci sono certezze su quella che sarà la sua prossima destinazione. Allora, quindi, andiamo per ordine. E valutiamo insieme quello che è e, soprattutto, quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi.

La notizia è questa e, c’è da dire, era nell’aria da diverso tempo: Tielemans, il centrocampista belga in forza al Leicester, non rinnoverà il suo contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Sarà libero a parametro zero dopo una vita passata con la maglia delle Foxes. Che, quest’anno, dopo aver trionfato non tanto tempo fa sotto la guida di Ranieri in Premier League, rischiano la retrocessione. Ecco perché il pensiero al momento del giocatore è solamente su quella che dovrà essere il risultato da ottenere in campionato. Poi a bocce ferme si penserà al resto.

Calciomercato Roma, Tielemans occasione a zero

Le offerte sul tavolo a quanto pare sono diverse. In Italia, il giocatore, sarebbe entrato nel mirino della Roma ma anche della Juventus. Ma pure in Premier League ha degli estimatori importanti. I club quindi si sono mossi da un poco di tempo, e adesso aspettano di capire le intenzioni del giocatore.

Insomma, l’occasione per la Roma c’è anche se, la sensazione, è che Tielemans deciderà la prossima sua destinazione valutando le possibilità di giocare in Europa. La Champions sembra un’opzione quasi certa: lui la vorrebbe giocare e di squadre soprattutto al di là della Manica che gli potrebbero dare questa opportunità ce ne stanno. Pinto comunque rimane attendo sulla questione. Il dirigente portoghese della Roma ha fatto vedere in più di un’occasione di sapere chiudere questi tipi di colpi. E magari potrebbe riuscirci di nuovo. Vedremo.