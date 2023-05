Calciomercato Roma, occhi negli occhi da 100 milioni: Abraham è fuori

Calciomercato Roma, il lavoro degli osservatori non è affatto passato inosservato: come cambia il futuro di Tammy Abraham.

Se si esclude l’apporto determinante di Paulo Dybala, il reparto offensivo ha faticato a fornire a José Mourinho quelle risposte che il tecnico portoghese si aspettava, almeno in termini di gol. Dopo un inizio promettente di 2023, infatti, anche Tammy Abraham è sprofondato in quel limbo dal quale sembrava essersi definitivamente allontanato.

Non è un caso che in diverse circostanze lo”Special One” abbia deciso di far partire l’ex Chelsea dalla panchina, salvo poi schierarlo solo a gara in corso. Una scelta che chiaramente non può essere attribuita soltanto ad una mera strategia finalizzata per un determinato piano partita. Abraham sta faticando e non poco a ritagliarsi quello spazio e quelle occasioni che l’anno scorso l’avevano proiettato come una delle sorprese più fulgide. Intanto i rumours sul suo futuro continuano a calamitare l’attenzione mediatica. Sebbene la Roma non voglia privarsene a cuor leggere, se dovesse arrivare un‘offerta da 50-60 milioni di euro la situazione potrebbe improvvisamente cambiare.

Calciomercato Roma, lo United fa visionare Ramos: Abraham “mollato”?

Per adesso, però, se si esclude qualche spiffero poco convinto nessun club ha seriamente bussato alla porta della Roma. Qualche segnale d’apprezzamento è comunque arrivato dall’Inghilterra, campionato nel quale il numero 9 della Roma continua ad avere diversi estimatori.

Non è un caso, ad esempio, che il profilo di Abraham sia stato direttamente od indirettamente accostato anche al Manchester United, tra le altre. I Red Devils, però, continuano a vagliare diversi profili per puntellare l’organico con l’acquisto di quel centravanti che ancora manca allo scacchiere di ten Hag. Oltre ad Abraham e Vlahovic, ad esempio, il club inglese ha messo gli occhi su Goncalo Ramos, per il quale sarebbero disposti a mettere sul piatto oltre 100 milioni di euro.

Il Benfica, però, fino a questo momento si è mostrato assolutamente inamovibile e per lasciar partire il proprio gioiello chiede il pagamento dell’intera clausola rescissoria, senza se e senza ma. Lo United sta fiutando la preda e secondo quanto riportato da The Peoples Person alcuni osservatori dei “Red Devils” sarebbe stati pizzicati a visionare ancora una volta l’attaccante del Benfica nel corso della sfida con la Portimonense. Gara nella quale tra l’altro il bomber portoghese ha trovato anche la via del gol. Ten Hag comunque stravede per il classe ‘2001 e la sensazione è che il club inglese possa seriamente ritornare alla carica.