Da Mourinho a Xabi Alonso, ha già detto addio. Niente Roma e nessun futuro alla corte dello Special One.

Il calciomercato, come sovente evidenziato, è frutto di incastri e capacità di dirigenze e allenatori di muoversi con anticipo, al fine di concretizzare colpi funzionali e alle giuste condizioni economiche, soprattutto quando ci sia da superare una concorrenza molto folta. Ne sanno qualcosa gli stessi addetti ai lavori della Roma, in questi ultimi anni distintisi, come tanti altri colleghi di altri club, per errori ma anche altrettante operazioni lodevoli e degne di nota.

I nomi di alcuni dei giocatori arrivati nella Capitale la scorsa estate ben ci permettono di confermare quanto appena detto, con la consapevolezza e la speranza che anche nel prossimo calciomercato Tiago Pinto e colleghi riescano a distinguersi per approdi avallati dal tecnico e dalla società, come fin qui accaduto non poco spesso.

Restando sul presente, è evidente che i prossimi impegni di campionato ed Europa League risulteranno fondamentali, insieme a tante altre varianti, per impostare i prossimi discorsi societari per l’apparecchiamento delle stagioni che verranno. Molto passerà, in particolar modo, dagli almeno novanta minuti in programma dopodomani contro il Bayer Leverkusen, valevoli per Mourinho e Xabi Alonso un pass per Budapest. L’incrocio dello Special One con il suo allievo, però, sembrerebbe destinato a intrecciarsi anche con questioni di mercato.

Calciomercato Roma, ‘addio’ Mourinho a Xhaka: ha scelto l’allievo Xabi Alonso

Al di là dei possibili risvolti economici che il percorso in Europa League potrebbe avere, infatti, va segnalato come le Aspirine stiano rappresentando una realtà abbastanza presente in diverse vicende che coinvolgono i giallorossi. Abbiamo assistito in questi giorni, infatti, all’annuncio di Alex Grimaldo, terzino in scadenza contrattuale col Benfica e ormai legatosi ai tedeschi a partire dal prossimo anno.

Finito nel mirino di Mourinho, lo spagnolo potrebbe però essere solo uno degli elementi che raggiungeranno prossimamente la prossima avversaria della Roma, con la singolare caratteristica di essere finiti nel mirino di Mourinho nel passato non troppo lontano. Stando a quanto riferisce Chris Wheatley su LondonWorld, infatti, il Bayer Leverkusen sarebbe in una fase avanzata per ingaggiare Granit Xhaka.

Tormentone del primo calciomercato targato Mourinho-Pinto, lo svizzero è rimasto in questo biennio all’Arsenal, club prossimo però a dirgli addio dopo le mancate trattative per prolungarne la permanenza. Il Bayer è in una fase avanzata dei discorsi con il club inglese per portarlo in Germania a circa 15 milioni di euro.

Il giocatore avrebbe già comunicato la decisione a mister Arteta, dicendosi però al contempo pienamente concentrato sulle ultime partite della stagione. Prima di tuffarsi in un futuro che, con ogni probabilità, non lo porterà da Mourinho nemmeno questa volta.