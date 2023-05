Dybala al Milan, Maldini allo scoperto: “Sarebbe stato più semplice”

Le parole di Paolo Maldini al triplice fischio della gara contro l’Inter. Il dirigente rossonero ha parlato anche di Dybala: ecco quanto dichiarato.

Serviva un’impresa al Milan per provare a ribaltare il risultato dell’andata. Ed invece l’Inter, dopo aver dominato il derby di sei giorni fa, si è imposto in maniera meritata anche al ritorno grazie al sigillo di Lautaro Martinez.

Grande risultato per la compagine di Simone Inzaghi, che stacca il biglietto per la finale di Champions in programma ad Istanbul e aspettare ora di conoscere il proprio avversario che sarà una tra Real Madrid e Manchester City. Delusione importante, di contro, per gli uomini di Stefano Pioli, che cercavano nel derby le risposte tangibili di una stagione che si è complicata anche in campionato per i rossoneri. Nel doppio confronto con i “cugini”, invece, Giroud e compagni si sono rivelati assolutamente inferiori. Hanno pesato anche le condizioni non perfette di Rafa Leao, che anche al ritorno è stato frenato. Intervistato ai microfoni di Sky, però, Maldini ha passato in rassegna a 360 gradi quella che è stata la stagione del Milan, esternando il suo punto di vista in merito a quegli investimenti che, per adesso, non hanno ripagato le aspettative.

Da Dybala a De Ketelaere, Maldini non lo nasconde: “Sarebbe stato più semplice”

A tal fine è arrivato puntuale il riferimento a Charles De Ketelaere, autore di una stagione che definire disastrosa sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Maldini, però, ha difeso l’investimento fatto, affermando come la politica dei giovani portata avanti del Milan contempli l’esigenza di aspettare quei calciatori che hanno bisogno di tempo per esplodere. Ecco perché il dirigente rossonero ha poi fatto un confronto con quello che sarebbe potuto essere l’investimento Dybala. Vediamo insieme le parole di Maldini a Sky:

“De Ketelaere è un esempio di un calciatore che deve crescere, è normale. Sarebbe stato molto più semplice e anche molto meno oneroso per noi andare su un calciatore come Dybala. Sarebbe stato giusto per il nostro progetto e condiviso dalla proprietà? No, sappiamo che abbiamo un’idea e la volontà di costruire una squadra molto giovane, talentuosa e con i calciatori giovani si rischia che facciano fatica: è stato così Tonali il primo anno, è stato sicuramente così per Charles quest’anno ma questa è la nostra idea di calcio e di come investire. Se avessi dovuto leggere oggi una formazione più forte, magari avrei fatto un altro tipo di mercato. Non è così perché abbiamo un progetto che stiamo sviluppando insieme.”