Juventus fuori dall’Europa: “21 punti di penalizzazione”

Juventus fuori dall’Europa, se l’obiettivo è quello di eliminare i bianconeri allora la penalizzazione sarà clamorosa: “21 punti”

Lunedì 22 maggio sarà un giorno particolare per la Serie A: la procura federale infatti si riunirà per decidere la nuova penalizzazione della Juventus, dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha definito inappropriata la prima, quella dei quindici punti, che avevano stravolto il massimo campionato italiano.

Al momento la squadra di Allegri è seconda in classifica, quindi in piena zona Champions League, ma l’obiettivo a detta di molti sarebbe quello di escluderla dalle Coppe. Ma la classifica parla chiaro: i bianconeri, in questo momento, anche con quindici punti, sarebbero dentro l’Europa, e con ancora tre giornate da giocare il rischio che alla fine ci finiscano dentro è veramente alto. Ed è TuttoSport questa mattina in edicola a fare i calcoli per Chiné.

Juventus fuori dall’Europa, i calcoli di TuttoSport

“Se l’obiettivo sanzionatorio di Chiné è quello di escludere i bianconeri dall’Europa, quindi dalla zona per qualificarsi alla prossima Conference League, allora sarebbero necessari addirittura 21 punti di penalizzazione” si legge sul quotidiano torinese. Tantissimi, ovviamente, che potrebbero anche rendere del tutto prive di significato, per la squadra di Massimiliano Allegri, le ultime tre partite di campionato.

Sì, perché se realmente la pena deve essere afflittiva – e pensiamo che debba essere così – allora sarebbe inutile per la Juve giocare ancora in Serie A. Nel senso, non avrebbe motivo per non mandare in campo la Primavera. Vabbè, ma questi sono discorsi che a noi non interessano. Ovviamente quello che interessa è guardare in casa Roma che, vedendo quello che potrebbe realmente succedere lunedì prossimo, potrebbe anche pensare di qualificarsi in Europa passando appunto per il campionato. E, come Europa, intendiamo la Champions League. Nient’altro.