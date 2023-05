Lazio, l’errore è (e’) da penna rossa: scatta l’ironia sui social

Lazio, l’errore sulla maglia celebrativa è da penna rossa. E sui social non viene perdonato nulla alla società di Lotito

La maglia celebrativa con l’errore. Bene, ma non benissimo. La Lazio, questa mattina, ha annunciato che giocherà con una maglia celebrativa per ricordare la vittoria della Coppa Italia vinta nel 2013. Ma nonostante la gioia, le cose non sono uscite nel migliore dei modi.

La tenuta da gioco è stata presentata dalla stessa società biancoceleste con un video su Twitter. Ma l’errore grammaticale è palese, tant’è che gli utenti se ne sono subito accorti e non hanno di certo fatto di nulla per mascherare quanto successo. Al posto di “L’aquila è Roma“, come sarebbe giusto scrivere, sul colletto della maglia c’è scritto “L’Aquila e’ Roma“, con l’apostrofo. E voi non lo vedete, ma anche noi che stiamo scrivendo questo pezzo ce lo ritroviamo segnalato in rosso, come un errore. Perché di questo si tratta.

Lazio, l’errore è da penna rossa

L’ilarità è scattata immediata sui social e i commenti su Twitter si sono sprecati per rimarcare l’errore. Un errore che a questi livelli, è evidente (e’ evidente è sbagliato) non si può commettere. Ma tant’è, ormai il danno è stato fatto.

La foto l’avete vista anche voi che evidenzia davvero un errore grossolano. Che verrà modificato, senza dubbio, per il prossimo impegno di campionato. Ma ormai nella mente di tutti rimarrà impresso l’apostrofo. Come rovinare qualcosa prima di scendere in campo. Basterebbe solamente un poco più di attenzione, niente di più.