Operazione al ginocchio, UFFICIALE: torna tra sei mesi

Operazione al ginocchio, UFFICIALE: l’intervento chirurgico è andato a buon fine. Il rientro però è previsto tra sei mesi.

La settimana scorsa l’infortunio, dopo pochi minuti della semifinale di Champions League. Oggi l’operazione, nel giorno del match di ritorno. Un’operazione al ginocchio, a Lione, così come comunicato in maniera ufficiale dal Milan.

La società rossonera, attraverso una nota, ha infatti spiegato che Bennacer, il centrocampista che contro l’Inter è uscito dal campo nel primo tempo, è stato sopporto ad un intervento al ginocchio destro. “La riparazione della lesione condrale è stata eseguita con successo dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet alla presenza del Responsabile dell’Area Medica rossonera Stefano Mazzoni”.

Operazione al ginocchio, Bennacer fuori per 6 mesi

“I tempi di recupero si stimano in almeno 6 mesi“. Questo l’annuncio della società rossonera, inoltre, che spiega quindi quanto tempo ci vorrà per il centrocampista per tornare a disposizione di Pioli. Salterà, ovviamente, tutta la prima parte della prossima stagione, e il suo rientro, se non ci saranno delle complicazioni – si spera ovviamente di no, lo speriamo tutti – è previsto in questo modo per la fine di novembre.

Un’assenza pesante quindi per il Milan, che sapeva ovviamente che per questa sera non avrebbe potuto contare sulle prestazioni di Bennacer. S’è visto subito che il problema era grave, anche perché il giocatore non riusciva a tenersi in piedi dopo l’infortunio nel derby d’andata giocato mercoledì scorso. Nemmeno una settimana per finire sotto i ferri e per iniziare, da subito, la riabilitazione. Per Bennacer quindi stagione finita e la prossima compromessa. Da parte di tutta la redazione di Asromalive.it i migliori auguri per un pronto recupero.