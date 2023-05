Addio Mourinho, c’è anche Thiago Motta: “Ecco cosa vuole”

Mourinho al PSG e addio Roma: c’è anche un altro allievo che potrebbe finire al centro della trattativa. Arriva l’annuncio.

Inutile ribadire che la questione Mourinho sia attualmente una delle più calde in casa Roma, laddove si registra un’attesa non poco importante per quelli che saranno i prossimi impegni della stagione nonché, soprattutto, le consequenziali decisioni societarie relative alla posizione di un allenatore che continua a rappresentare per buona parte della piazza una risorsa e un elemento fondamentale dal quale ripartire anche nel prossimo futuro.

Contrattualmente, lo Special One è legato al club dei Friedkin fino al 2024 ma alcune esternazioni dell’allenatore negli scorsi mesi e diverse incertezze sembrano non garantirne una permanenza almeno fino al prossimo anno. Al netto dei diversi interessi nati nei suoi confronti nel recente passato da un’élite europea prossima al fare i conti con tanti stravolgimenti in panchina nella prossima estate, Mourinho ha ribadito sovente la sua grande attenzione sull’attualità, commentando in modo simpatico anche le voci che lo vedevano prossimo all’approdo al PSG.

Mourinho al PSG, l’annuncio che fa chiarezza: “Ecco la verità su Thiago Motta”

“Se mi hanno cercato, non hanno trovato nessuno”, queste le parole del mister della Roma circa sette giorni fa, prima della sfida di andata al Bayer Leverkusen. Una conferma importante relativamente alla volontà di non distrarsi per un rush finale di stagione complicato ma importantissimo, dopo il quale andranno prese importantissime decisioni, anche in questa direzione.

Nelle ultime ore abbiamo riferito delle esternazioni di Francesco Totti, a detta del quale la conferma di Mourinho non sarebbe nemmeno da mettere in discussione. Molto importanti, poi, le notizie rimbalzate dalla Francia circa l’ipotetica richiesta dello Special One al PSG, al quale avrebbe avanzato la proposta di non vendere Neymar in estate. Supposizioni, voci e ricostruzioni che potrebbero essere confermate e sovvertite tra non molto e circa le quali, nella giornata odierna, si è espresso anche il giornalista Thibaud Véziraina le “Dej Foot”.

“Il dossier Mourinho-PSG sta prendendo vigore. Campos vuole che Mourinho rimetta in piedi il PSG. Su Thiago Motta (accostato al PSG in questi giorni ndr) va detto che non c’è alcun contatto con la società. Piuttosto è lui che sognerebbe un approdo a Parigi“.